李亞鵬欠4,540萬被強制執行　自認失敗者︰遠不止此數

王菲前夫李亞鵬，去年迎第二春兼再做爸爸，與年輕十九歲內地演員海哈金喜 結婚，同年3月誕下女兒李夏。正沉醉於家庭樂卻惹上官非，欠下4,000萬人民幣（約4,540萬港元）債務，遭法院判決要強制執行被要求償還。「李亞鵬被強制執行4000萬」登上微博熱搜，對此李亞鵬發文親身回應，強調已和對方定下還款計畫，自嘲是失敗者並表示：「這是我人生中的至暗時刻。」

李亞鵬2022年3月再婚 。（微博圖片）

李亞鵬本是內地一線小生，2010年拍《將愛情進行到底》電影版時，宣佈告別演員身份，專心從商。自此忙於經商及進行慈善活動。李亞鵬和哥哥李亞煒被入稟，原告是泰和友聯公司，曾對李亞鵬兄弟的公司投資，但3年期滿後並未拿到談好的4000萬人民幣收入，經過一、二、再審及發回重審後，最後北京朝陽法院判定需強制執行。

李亞鵬和哥哥李亞煒被入稟，最後北京朝陽法院判定需強制執行要償還4000萬人民幣。（微博圖片）

事件傳出即上熱搜，李亞鵬亦打破沉默表示正在還債：「現在面臨的困難遠不止這四千萬，過去幾年我的企業一直在苦苦支撐，十年沒有裁過員工的我終於在去年底開始大量裁員約200人，至今還欠付很多員工的補償金」，他認為欠債還錢天經地義，自嘲：「想看到一個失敗者嘴臉的朋友可以來我的直播間，沒有甚麼是一杯茶不能解決的，如果不行咱就喝一壺。」順道宣傳自己的直播帶貨工作。

李亞鵬發微博表示正在還債，更自嘲：「想看到一個失敗者嘴臉的朋友可以來我的直播間，沒有甚麼是一杯茶不能解決的，如果不行咱就喝一壺。」順道宣傳自己的直播帶貨工作。（李亞鵬微博）