周勵淇打足兩個月安胎針鍾嘉欣下體大量出血　九位生B搵命搏女星

現年43歲的周勵淇（Niki）2018年與內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬）結婚，並在2020年誕下兒子Morris。Niki日前在個人YouTube頻道透露原來喺懷孕期間曾經一度作小產：「胎兒不太穩定，所以少少血出。所以我開頭兩個月都係安胎，要注射一啲安胎針，唔好郁太多，要瞓床。」由於懷孕期間撞正疫情最高峰期，因此Niki不敢外出，整個人都變得好抑鬱：「每次產檢好似打仗一樣，包到冚，戴口罩，當時世界好似變得好灰暗，自己心情亦都唔太好。」

周勵淇自爆陀B期間曾作小產 打足兩個月安胎針：人生最徬徨

周勵淇自爆一開始唔知自己「有咗BB」，有血出以為月事，但實情是「作小產」。

對於不少人來說，每當有新生命來臨都是一件值得開心的事，而為了令孩子可以順利來到這個世界，母親們在懷胎十個月期間付出了不少，包括失眠、腰痛、身材走樣，嚴重起上來，甚至可以連命仔都冇埋，因此每位媽媽都非常偉大，值得被尊重。圈中亦有不少女星因為懷孕誕子，幾乎半隻腳踏入鬼門關，細數九位生B搵命搏女星。

鍾嘉欣

鍾嘉欣上載一家五口全家福。（IG：@chungkayanlinda）

鍾嘉欣（Linda）2015年於加拿大閃嫁脊醫老公Jeremy，及後誕下一子一女湊成好字，原來生大女Kelly時嘉欣情況相當危險，Linda回憶當時痛得不能走路要坐輪椅，護士看到情況立即送她上房，入院後醫生指太遲到醫院，當時宮口已開至8厘米，嘉欣回憶起來都感到很痛很痛，掩面指「像大西瓜要通過一個小洞。」在產房全程要吸氧氣，又要靠奶奶給予的冰水和雪條減低痛楚，再加上丈夫的鼓勵，最終成功把女兒生下來。

鍾嘉欣（Linda）2015年於加拿大閃嫁脊醫老公Jeremy（IG@chungkayanlinda)

生產過後護士叫嘉欣嘗試去小解，她重提當時猶如兇案現場一樣，行一步已感到下身流緊血，後來更在洗手間內暈倒，嚇得Jeremy大叫找醫生，護士趕到把她抱回床上，稱要送她去急症室及進行重建手術，嘉欣立即醒過來說自己沒問題，可以如常小解。嘉欣又指產後檢查比分娩更痛苦，但總算逃過一劫，出院後休養足足2個月才能正常走路，相當辛苦。

楊千嬅

楊千嬅於38歲誕下兒子Torres（微博@楊千嬅）

楊千嬅曾經在內地真人騷節目《妻子的浪漫旅行3》，自爆當年懷着兒子丁進諾（Torres）的驚險經歷，更直言曾經試過做流產手術：「我知道懷孕的時候，其實身體也不是太好，身體內已經有些子宮肌瘤，後來發現懷孕了，就很着急，因為它會跟着我的孩子長大。」丁先生很糾結，怕我早產，其實我試過做流產的（手術）。

Torres曾表示想要多個兄弟姐妹陪伴。（楊千嬅微博圖片）

當時丈夫丁子高為此而感到糾結，很擔心妻子會早產，因此楊千嬅為此試過做流產手術，之後他又表示：「後來我孩子出生，我發現他鼻子那邊有瘀青，後來醫生跟我說，你知道那天多危險，打開你的肚子，發現所有都是長大的肌瘤，然後要怎麼找出來，才找到你兒子的頭，把他夾出來。」楊千嬅提起這段往事，丁子高亦忍不住眼泛淚光，相當感觸。

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