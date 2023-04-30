極度俏郎君｜42歲梁又仟超凍齡　邦民女被叫足20年：起碼有人記得

《極度俏郎君》近年於ViuTV播出，這套由姜皓文、宣萱、張慧儀以及ERROR四子主演在網上引起不少關於，其中姜皓文（飾一疤）為救一位「骨妹」挺身而出的一幕，不少人都大讚他的演出夠Man。



梁又仟在《極度俏郎君》中飾演「按摩女郎」小玉。（ViuTV截圖）

當中飾演這名「骨妹」（按摩技師）小玉的演員，原來也不盡然是nobody。梁又仟（Crystal）接受《香港01》時表示，已經入行10多年有多。她說：「大學讀書時有人叫我去casting，跟住就開始做模特兒，初時都冇諗過個廣告會咁舖天蓋地咁宣傳。之後2012年開始接觸戲劇，因為去咗香港電視。」梁又仟在香港電視時演過幾個重要角色，發展也不錯。

梁又仟在《極度俏郎君》同時飾演年輕版和現代版的自己。（ViuTV截圖）

她坦言，模特兒與演員之間，她認為模特兒比較上單一，演戲則較多變化，所以較喜歡演戲多一點點。她說：「嗰時好好，香港電視安排我上藝員訓練班，我仲記得程Sir同余sir教我做戲，講嘢。我起步比其他人遲，但係我人生歷練多啲唔同啲，所以演戲上都有好處。」

姜皓文（飾一疤）英雄救美。（《極度俏郎君》截圖）

梁又仟笑言在片場經常被ERROR玩。

「《極度俏郎君》全部都有年輕版，係得我冇。」第一眼並不會發覺，其實梁又仟今年已經42歲，她笑言，監製、導演可能也是看中她有童顏這個特質，才決定由她自己一人分飾年輕版和現代版。她還說，就連第一次見面的ERROR也十分好奇她的真實年齡。她說：「我成日都俾ERROR笑死，佢哋成日都喺片場整蠱我！不過開心嘅。最記得嘅係，第一次見，佢哋一嚟就問我：『你幾多歲？』」雖然年過40，不過她就十分樂觀。她說：「睇上去係比其他人遲咗少少，咁就唯有一路裝備自己，我想有套代表作可以令人記得我。」

梁又仟也參演過《冥冥之中》。（ViuTV截圖）

記者問道：「唔想再俾人叫『第一代邦民女』？」梁又仟回答：「又冇乜所謂，因為起碼我有嘢俾人記到，呢個名係好難搣甩，但係好多人都話：『細細個就睇住你大』，仲好支持我添。」

梁又仟真係好凍齡。（ViuTV截圖）

梁又仟的IG擺放了不少與小女生的合照，令人都誤會她已經結婚生子。問到家庭狀況時，她就澄清道：「嗰個係我姨甥女嚟㗎，可能我成日同佢影相搞到好多人誤會，之前連劇組導演都以為我結咗婚！而家都唔敢post啦。」但其實她現在還是單身的，她說 :「空白咗三年幾啦，而家都唔諗，因為急都急唔嚟。以前都急過，見到身邊朋友個個都結婚生仔，但係我清楚也嘢先適合自己，我相信緣份嘅。」

梁又仟日前post了兩張性感相。（IG@crystalleungyc）

被問道是不是劇集造型，她就笑言：「性感演出？可能係早兩日我post咗兩張相，好多人都誤會有除衫。」

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