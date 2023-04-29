東張西望丨陳婆婆疑被兩個女騙簽轉名樓契　大女反兇阿媽：搞搞震

今晚（29日）《東張西望》再上演母女為樓反目事件。陳婆婆育有六名子女，包括大女、二仔、三女、四仔、五女、六女，他們在2002年透過租者有其屋計劃購買翠屏北邨一個500幾尺的單位，未補地價現市值約320萬港元，協議6子女一齊供樓，但以陳婆婆做戶主，一家人視為祖屋。

陳婆婆有六名子女。（電視截圖）

但去年陳婆婆因健康問題入住老人院，一直同住的三女和外孫仔，以及早已搬出的大女疑合謀「呃屋、騙簽名」。二仔受訪時表示觸發源於去年8月一次家庭會議，當時三女表示自己付出得多，要分最大份，二仔說：「外孫係阿媽湊大，湊仔費都唔止啦，依家個孫都30幾歲。有乜開心見誠講，咁我建議分7份，佢佔兩份，賣咗層樓，如果你買樓未夠（首期），我畀埋我嗰份佢，有乜坐埋一齊傾，但佢之後就唔再啋我。」

二仔曾表示可以分7份，三女佔兩份，甚至連自己嗰份都畀埋佢。（電視截圖）

大女、三女疑合謀騙屋。（電視截圖）

陳婆婆已報警，警方已立案調查。而事件有三個疑騙案步驟，第一是去年大女和三女要求陳婆婆在三份不明來歷紙上簽名，並企圖在5女手上拿取印章，最後未能成功則自行做新印章後，再到房署簽名，其他子女直斥：「同瞞騙有咩分別？」。第二步，去上11月14日，大女和三女訛稱帶陳婆婆去覆診，怎料原來是帶她去房署簽業權轉名文件，孫女憶述陳婆婆說話：「話落到樓見細姑姐同表哥，表哥抱佢上的士，嫲嫲當時拉住道門。」第三步，今年3月13日，再要求陳婆婆簽轉讓業權文件到大女及三女兒子名下，之前更帶婆婆到診所，找醫生證明陳婆婆精神態狀良好。

陳婆婆今年83歲，因為年老入住老人院。（電視截圖）

依家仲有血壓高。（電視截圖）

二仔直斥大女及三女貪心囉：「以前唔係，可能認為同媽住得耐，個仔又想結婚，唔想去買樓」。陳婆婆喊住口說：「間屋係祖屋，大女呃我間屋，取消我個名，去到都冇得畀我入！」原來屋外門口已貼上新戶主名字，並寫上「請勿爆鎖」否認報警，陳婆婆表示要報警，大女則指會在家拜神，反指「你要報警我都阻止唔到」下集預告大女與陳婆婆電話對話，大女說：「你唔好搞搞震呀，話你聽吖，再搞搞震呀，連你兩個仔都拉埋上差館架嘞。」陳婆婆則說：「一齊坐監囉。」

原本一家人都好開心。（電視截圖）

又係為層樓，報咗警。（電視截圖）

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而大律師陸偉雄表示案件要視乎過程中講了幾多大話：「大女點呃陳婆婆喺老人院出嚟都重要。去律師樓簽名，就話帶去飲茶，明顯係大話，點氹陳婆婆落行去律師樓簽名，依家警方已立案，要提供多啲證據 ，成件事取決於有冇詐騙成份。」

陸偉雄示案件要視乎過程中講了幾多大話。（電視截圖）

門口貼紙話未經同恴開鎖入屋就報警。（電視截圖）