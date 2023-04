譚嘉儀跳抖音舞Toca Toca　9年前神曲歌詞意思竟然係講求愛

34歲的譚嘉儀除了是一名藝員、歌手之外,她亦十分熱衷於拍攝TikTok、IG Reels等一類潮流跳舞短片。今日(30/4)她在IG上貼了一段,穿着校服,在課室內與中學生們一起跳舞的短片。



譚嘉一類潮流跳舞短片。今日(30/4)她在IG上貼了一段,穿着校服,在課室內與中學生們一起跳舞的短片。(IG截圖)

可以睇到,短片內的舞姿全是取材於日本動畫中角色的跳舞動作,而音樂則是羅馬尼亞樂團Fly Project於2013年10月推出的歌曲《Toca Toca》。其實這一段TikTok跳舞已在日本流行大半年有多。關於「Toca Toca」的TikTok跳舞片一早已有人將之與一些動漫舞步混合剪輯,直到去年11月左右,由一位日本抖音網紅再次挑戰跳舞模仿後,再正式開始「病毒式」於日本傳播開來。

原版是羅馬尼亞樂團Fly Project的歌曲Toca Toca。(YouTube截圖)

片中洗腦歌詞是什麼意思?原來那句「Hasta la vida loca loca loca loca, te encanta la musica, Te toca toca toca」即是解作「Even the crazy, crazy crazy crazy crazy life. You Enjoy the music. Touch you, touch you touch you.」 Toca一詞即是解作「觸摸你」的意思。整首歌意思大概是男向女求愛,表示會一整晚都擁抱着她,「love you till the end of time, stay over night」含蓄地表示要「開心」一晚直到天亮。

羅馬尼亞樂團Fly Project的歌曲Toca Toca現今於YouTube點擊率已突破1.2億。

+ 9