夏雨太太年輕被讚冰山美人　61歲生日風采依然跟兒子餅印樣

夏雨兒子黃奕晨（Dixon）昨日（29日）在社交平台分享與父母合照，慶祝媽媽馬慧玲的61歲生日，面前有一個生日蛋糕，上面插住6、1的數字蠟燭，以及一個花型蠟燭，Dixon搞笑寫道：「生日開心還開心，差啲將人地間舖當生日蠟燭咁燒！」

今年6月77歲的夏雨戴上黑色帽，兩鬢斑白，連眉毛亦已經變成銀白色，還有一個大肚腩，但依然精神，笑得相當燦爛！而馬慧玲則染有一把啡金色曲髮，跟兒子十足餅印一樣，雖然身形比年輕時發福少許，但仍保養得宜，風韻猶存。

Ｄixon同媽咪真係餅印樣。（IG@dixonwrong）

夏雨同老婆一齊慶祝生日好開心。（IG@dixonwrong）

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去年馬慧玲生日時，Dixon亦曾分享媽媽的年輕照，並留言：「致我生命中最重要的女人：生日快樂，我愛你！啲人話細細個唔靚嘅人，大個咗先會靚點解依條女會由細到大都咁靚，公平咩？」他更大爆媽咪的秘密，大讚老竇識貨：「##聽講佢之前比人叫冰山美人#佢講架#又真係好意思咁樣講返比個仔知嘅#又真係幾冰山美人嘅！」

馬慧玲學生相。（IG@dixonwrong）

馬慧玲年輕時被讚冰山美人。（IG@dixonwrong）

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夏雨42歲時才跟馬慧玲在《歡樂今宵》中結緣，拍拖沒多久便結婚。馬慧玲為無綫電視前藝員，但多演配角，名氣不大，婚後決心退出娛樂圈相夫教子，實行做夏雨背後的女人。為夏雨誕下兩男一女後，舉家移民溫哥華，夏雨為養妻活兒，加、港兩地頻撲努力工作，賺錢養家。而馬慧玲就一個人在加拿大照顧三個孩子。夏雨曾說過：「老婆令我冇後顧之憂，安心喺外頭工作，畀最好嘢啲仔女！」

夏雨近年過半退休生活，自2016年拍畢TVB劇集《溏心風暴3》後已鮮有演出，閒時周遊列國，又或與相識多年好友聚會，享受人生。近期經常與太太結伴外出，早前便與梅艷芳的知己連炎輝慶祝生日，夏雨罕有地與太太馬慧玲齊齊出席。

夏雨育有兩子一女。（IG@dixonwrong）

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