偶然遇見的你｜金東旭二度就業再演人氣主播　孖秦基周穿越過去

由韓國實力派男演員金東旭和有「男神收割機」之稱的秦基周主演的Viu Original原創奇幻愛情韓劇《偶然遇見的你》將於今晚（1日）正式首播，該劇講述一對被困在1987年的男女一段奇幻而美麗的時空旅行，致力揭開連環殺人案真相的新聞主播尹海俊（金東旭 飾）和想要阻止父母結婚的出版社編輯白允英（秦基周飾）在過去相遇，有着各自故事和目的的二人在時間的洪流裡奔波，卻發現彼此都被纏繞在同一條命運線上因而結伴找尋真相的故事，香港觀眾將可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集進度。



《偶然遇見的你》將於今晚（1日）正式首播。

金東旭過去曾於《那個男人的記憶法》扮演人氣主播「李政勳」，當時便有不少觀眾大讚他口齒清晰且聲線溫柔，甚有大將之風，今次他「二度就業」，讓韓劇迷感動直呼「主播大人回來了」！劇中「尹海俊」一角是最年輕黃金時段新聞主播，更是才貌雙全的暖男擔當，至於秦基周所飾演的「白允英」則是一名平凡的上班族，某天因為工作壓力而將怒氣宣洩在媽媽身上，後悔不已的她意外穿越到1987年，還遇上了年輕的母親，展開一連串的故事。

金東旭再次飾演主播，令不少劇迷表示非常期待！

秦基周於劇中穿越回1987年。

Viu Original原創奇幻愛情韓劇《偶然遇見的你》於5月1日起逢星期一、二晚上10時在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併免費收看Viu Original原創青春韓劇《花書生熱愛史》、《朝鮮律師》、《盜賊：七個朝鮮通寶》、《紙之月》和《假面的女王》等話題韓劇。