與張丹峰最後一次合體帶貨　洪欣笑容僵硬加一個動作露婚變玄機

現年52歲的洪欣今日凌晨突然宣布與43歲的內地演員張丹峰離婚，結束14年婚姻。洪欣2004年拍攝電影《我願意》遇上了小她9歲的張丹峰， 2008年，二人在蔡少芬和張晉的婚禮上分別擔任伴郎伴娘，姊弟戀正式曝光。

2009年，洪欣和張丹峰在香港結婚，張丹峰對繼子莫鎬廉更加視如己出，莫鎬廉不但願意稱張丹峰做爸爸，更改名為張浩鋒，而洪欣之後亦與張丹峰育有一女。

洪欣和張丹峰2009年在香港結婚。（視覺中國）

一家四口原本好幸福。（微博圖片）

豈料在2019年卻傳出張丹峰背妻偷食助手兼經理人畢瀅，在房間內共度7小時，畢瀅被拍到穿著睡袍走出房門，洪欣盛怒之下刪掉所有與老公合照。形象插水的張丹峰即透過工作室發聲明駁斥出軌，張丹峰更一度向法院提出訴訟反擊傳聞，隨後畢瀅辭職，洪欣突然轉軚力撐老公，夫妻關係重修舊好。

畢瀅被指是小三，介入洪欣婚姻。（微博圖片）

畢瀅係張丹峰經理人，經常與洪欣三人行。（微博圖片）

然而，去年底再有人爆料指張丹峰與畢瀅並未有斷絕來往，畢瀅依然擔任張丹峰經理人，女方更被揭要求與男方同住酒店套房。有指張丹峰的工作接洽人是一名暱稱「萌萌」的人，而萌萌收款賬戶實名正是畢瀅。張丹峰之前都稱呼畢瀅為畢萌萌，張丹峰現時金錢大權亦有可能歸畢瀅掌管，即使爆出醜聞仍然堅持再用畢瀅，因為傳出兩度出軌的傳聞，不少網民都替洪欣大感不值。

張丹峰疑第二度出軌，幾位當事人一直未有傳聞作出回應，洪欣選擇冷處理事件，減少在社交平台放閃，只分享全家福。3月時，洪欣和張丹峰忽然高調，十指緊扣現身機場，遭網民笑指是「翻版世紀一拖」，但嘲諷多於祝福：「現在應該是他們三個人一起過？」

張丹峰傳兩度出軌後，與洪欣被影到在機場出現。（微博圖片）

還上演「翻版世紀一拖」。（微博圖片）

上月初，兩人最後一次合體直播帶貨，當時氣氛好尷尬，男方甚少跟女方有眼神交流，還屢次打斷她說話，不想與洪欣互動。直播中所見，洪欣露出僵硬笑容，手搭住張丹峰手臂，但不足一秒已縮回；兩人全程沒有稱呼對方老公及老婆，似主持拍檔多過似夫妻。看來真的假不了，到了今日凌晨洪欣便宣告離婚。

上月初，洪欣和張丹峰合體做直播帶貨。（影片截圖）

姊弟戀不被看好 蔡少芬曾極力反對

蔡少芬早前在內地節目上，爆料指曾極力反對好姊妹洪欣與張丹峰在一起，她說：「不可以，這個壞壞的，看他的樣子就知道壞壞的。」洪欣立力撐老公：「他可能拍照片時他的表情邪邪的。但是認識他之後會好很多，就知道他是一個什麼樣的男孩子。」蔡少芬直言洪欣是一個典型的「戀愛腦」，需要不停戀愛，甚至可以為了愛情拋棄一切。

蔡少芬覺得張丹峰「壞壞的」，曾極力反對洪欣同佢一齊。（微博圖片）