法言人中期演員評核｜馬國明一幕戲夠搶　林夏薇用微表情加分

無綫（TVB）劇集《法言人》已經播出一半有多，劇集節奏明快，更以影射方式借用了不少娛樂圈中曾發生的法律案件，令劇集更添看點。不過，作為法律題材劇集，劇本來來去去都是差不多，最多是案件類型比較少見，運用案件本身去將法律知識帶給觀眾，所以法律題材除了劇本，演員的發揮同樣重要。

今次《法言人》有視帝馬國明和視后林夏薇擔大旗，再配以張頴康、黃嘉樂、丁子朗、何依婷、容天佑、蔣祖曼等人，整體來說不差，有些演員甚至發揮得很好，可以在年尾有機會爭爭獎。

馬國明飾演「金師爺」。（劇照）

馬國明

馬國明在劇中飾演「金師爺」，以馬國明的演技當然沒有問題，但其實也沒有太搶眼的地方，唯一一場能夠表現出視帝級演技的戲份，就是在居酒屋外回憶當年時的喊戲。不過，在劇中他卻創出了一個潮流，就是「掂呀」這句口頭禪，這種標誌式金句亦是總監製劉家豪的拿手好戲。話雖如此，馬國明在《法言人》中暫時仍未非常出色，希望剩餘的劇集會有更多發揮。表現中上。

林夏薇飾演「佑家」。（劇照）

林夏薇

林夏薇在劇中飾演「佑家」一角，今次角色有很多內心戲，很多細微的表情林夏薇也做得很足，果然是出爐不久的視后。表現中上。

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