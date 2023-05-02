洪欣張丹峰離婚｜閨蜜蔡少芬「神預言」　曾反對兩人姐弟戀

藝人洪欣昨日（1日）突然宣布離婚，與張丹峰正式結束14年婚姻，近年二人屢次傳出婚變，張丹峰被指多次出軌經理人畢瀅，直至今日終於正式官宣離婚。消息一流出後，網民就直指蔡少芬「神預言」，大讚她看人很準，而早年洪欣和張丹峰接受內地節目的訪問的片段亦立即上熱搜。

2009年洪欣與小10歲的張丹峰結婚，再婚後非常幸福甜蜜，2014年2月誕下一女。（洪欣微博）

在熱搜中可以見到「蔡少芬曾說張丹峰壞壞的」這個題目立即成為榜首，而片段亦重新翻紅，當時洪欣被問到閨蜜對她與張丹峰的姐弟戀的反應，她立即說：「一聽到那個數字，她們就很大的反應，我記得蔡少芬還說：『你把他（張丹峰）的照片給我看一下』，然後我就拿給她看了，她說：『不可以，看他的樣子就知道他壞壞的。』」

在熱搜中可以見到「蔡少芬曾說張丹峰壞壞的」這個題目立即成為榜首。(微博圖片)

當時洪欣被問到閨蜜對她與張丹峰的姐弟戀的反應。(微博圖片)

坐在在旁邊的張丹峰聽完後一臉尷尬，洪欣繼續為張丹峰解釋：「他可能拍照片時他的表情邪邪的，但是認識他之後會好很多，就知道他是一個什麼樣的男孩子。」主持說普通話的形容中，「邪」這個形容詞是指男生十分壞才用，所以感到驚訝會說張丹峰邪邪的。

坐在在旁邊的張丹峰聽完後一臉尷尬。(微博圖片)

其實洪欣亦有說到蔡少芬不止一次跟她說張丹峰壞壞的、信不過等，但當時的洪欣沒有理會閨蜜蔡少芬的反對，繼續與張丹峰一起，自宣布離婚消息後，不少網民翻找片段向洪欣說：「當時就應該要聽閨蜜的話。」