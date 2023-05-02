三上悠亞孖緋聞男友拍片勁甜蜜　揚言35歲前唔結婚

日本人氣女優三上悠亞今年8月15日即將滿30歲，她在3月份突然宣布引退消息，在AV界投下震撼彈。當時粉絲已紛紛揣測她引退的真實原因，三上悠亞昨日（1日）孖住緋聞男友、日本擁有超過150萬訂閱的網紅Kano以「情侶檔」姿態在頻道分享影片，兩人甜蜜互動惹來撻着疑雲，有傳女神是為Kano從良。

三上悠亞早前宣布退出AV界，並回顧過去8年苦與樂。（影片截圖）

三上悠亞與Kano一齊回答網民提問，在鏡頭前大方一起做出心型手勢，非常甜蜜，但否認拍拖說法。據Kano透露，身邊不少朋友也問他是否秘戀三上悠亞，更收過網民私訊恐嚇，大鬧他導致三上引退。三上悠亞揚言35歲前都不會結婚，再次否認為結婚而退出AV界。

三上悠亞與「百萬YouTuber」 Kano一齊拍片。（影片截圖）

二人一齊畀心。（影片截圖）

原藝名「鬼頭桃菜」的三上悠亞因為花邊新聞太多，淡出原本所屬的偶像團體「SKE48TeamS」，並在2015年以「三上悠亞」的藝名出道，過去的8年間對她來說無疑是別具意義。三上悠亞在退宣言中哽咽表示，雖然也有很多辛苦的事情，但這8年來自己的人生很充實。近年三上悠亞亦積極發展其他事業，成立個人服飾品牌，早前擔任Tyson Yoshi新歌MV女主角，拍AV早已不是唯一的收入來源。

三上悠亞退出AV界令唔少粉絲傷心。（ig@yua_mikami）

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