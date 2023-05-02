新聞台新女神梁家琪單身冇時間拍拖：娛樂圈太忙好難同另一半相處

日前「福幼基金會」舉行慈善高爾夫球賽及慈善晚宴，「娛樂新聞台」新女神-梁家琪(Khaki)亦有出席，在晚宴上落力地拿著籌款箱「滿場飛」，原來梁家琪母親乃活動冠名贊助商《蟹太太》老闆，亦與內地著名藝人黃曉明稔熟，所以家琪到場幫手兼做義工，她不怕尷尬滿場賣慈善獎券，更得前輩張穎康、蘇志威大力支持。她更代表送出名表贊助的陀飛輪老闆沈慧林上台抽獎，單文柔幸運地被抽中大獎，在其手上接過價值逾4萬元舵飛輪名表。

日前「福幼基金會」舉行慈善高爾夫球賽及慈善晚宴。

梁家琪表示：「今次活動是為福幼6月開展的兒童復康中心籌募啟動經費，雖然我無參加高爾夫球賽，不過做義工賣獎券亦好開心，而善款是用作幫助小朋友睇醫生，好有意義。」家琪稱過去曾參與派飯給長者的活動，可以體驗不同階層人士的生活是一件不錯的事，她更希望有機會探訪基層家庭小朋友，雖然基層小朋友沒有豐富的物質生活，但簡簡單單的生活就己經很滿足，她很望透過接觸不同的人，從生活體驗中學習。

梁家琪晚宴上落力地拿著籌款箱「滿場飛」。

最近家琪剛完成商科課程，她從2021年開始報讀了長江商學院課程，過去幾年去過北京、上海上課，而這個課程是關於創業。「其實從少開始我便想創業，因為媽咪是個女強人，我很想像媽媽一樣可以獨當一面，創立自己的事業。(是否也將來要繼承媽媽的生意鋪路呢?) 媽媽很想我接管家族生意，因為我是家中獨女，但我想趁年青時候追夢，做演員是我一直的夢想，家人亦很支持我，或者到我婚後有我自已的家庭才考慮，當然媽媽亦會覺得我太辛苦，在外碰碰撞撞，不如留在家舒舒服服更好，但我很想嘗試創業。」

梁媽媽亦很想女兒快些拍拖。

其實家梁媽媽亦很想女兒快些拍拖，曾經介紹一位飛機師男朋友給她，但大家太忙便沒有發展。(搵圈中人是否會好些?) 「我並不喜歡圈中人，我憧憬想將來婚後可以安定，跟丈夫煮下飯，好好享受家庭樂，娛樂圈工作太忙，很難跟另一半時刻相處，所以不會考慮。」