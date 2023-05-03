曹思詩收起性感轉行做保險經紀　10個有9個唔睇好反成最大推動力

初出道有「翻版唐詩詠」之稱的曹思詩（CC Cho），離開TVB後曾轉投王晶，又推出過性感寫真集。早前曹思詩現身ViuTV為《晚吹—戀講嘢》節目做嘉賓，樣貎突變，被網民指似「厚唇崔碧珈」，並重提2019年為前度而欠下過千萬債務的經歷，指當時每天收到過百個奪命「追債Call」，非常無助坦言有想過自殺。

曹思詩初出道有「翻版唐詩詠」之稱。（ig@choccccc）

做Yama Girl時期嘅曹思詩，好pure呀！（ig@choccccc）

如今曹思詩已重新起步，原來約半年前她已轉行任職保險經紀，昨日（1日）在IG Story分享一張工作照，收起平時的性感裝束，穿上一件純白色背白，好認真看枱上大堆文件，留言：「返內地前，做好準備」。

曹思詩轉行做保險經紀，好認真做準備。（ig@choccccc）

2月時候，曹思詩以一身行政Look，獲頒「最佳新進理財顧問」，她透露初入行時身邊朋友不看好，遭受冷言冷語，幸最後她咬緊牙關終得到好成績，寫道：「10個有9個都唔睇好，講左一堆負面嘅說話，好彩我堅持自己嘅信念，只係短短5個月時間，我終於可以同睇死我嘅人講聲，多謝你哋！你哋係我嘅推動力，越話我唔得嘅人，我就越要得🙌🏼 人生太短，時光太長。生活是公平的，要活出精彩，需要一顆拼搏的心。以勤為本，以韌為基，盡自己的全力，求最好的結果，行動成就理想，拼搏成就人生。」她感激教導的兩位師傅，和客戶的支持，她續留言：你哋嘅信任你哋嘅支持，令我更有衝勁😍期待2023年帶俾我的驚喜！」

曹思詩收起性感，十足女強人。（ig@choccccc）

現年31歲的曹思詩（曾改藝名曹卓榣），2009年在香港動漫節「ACG IMAGE GIRL大賽」取得冠軍，之後拍過廣告及MV女主角。曾經為亞洲電視合約女藝員，2013年過檔無綫報讀藝員訓練班，期間演出角色多屬閒角，反而在J2主持旅行節目《Go! Yama Girl》及《山系女行Yama Girl》系列，靠好身材獲觀眾關注。至2019年離巢後，轉投王晶的星王朝旗下，計劃殺入內地拍攝網絡電影，同時又與友人合資五位數搞泳衣網店，並親自做生招牌Model吸客。

曹思詩身材惹火，曾推出過半裸寫真集。（ig@choccccc）

曹思詩同「南非機師」拍拖約6年。（ig@choccccc）

同年，曹思詩自爆出為曾在一起八年的舊愛欠下630萬債務的醜聞，當時她在網上公開個人行戶口呼籲「緊急眾籌」，直言賣樓後會逐個逐個向所有人還款：「我已經沒有積蓄了，我問了所有朋友現在只能借到40萬，我請求大家可以幫幫我，一千幾百都可以。」遭網民笑「無腦」。

曹思詩拍過《天命》宮女look。（ig@choccccc）

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