肥媽李鼎｜游嘉欣唔明咩係「打斧頭」　傻傻分不清鼎爺高峰定高潮

TVB飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持，轉眼間已經播出第五集。昨日（2日）的主題是「懷念的味道」，游游繼續化身問題少女每件事都要問，結果被發現連「打斧頭」都不知道是什麼。

TVB飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持。(《肥媽李鼎》截圖)

肥媽指自己由7歲開始為家庭買菜煮飯：「我啊媽畀5毫子我去買餸，我哋7兄弟姊妹，我喺街市起碼行2個鐘。因為我要諗辦點喺嗰5毫子『打斧頭』打到斗零（5仙）。」因為游游對當時的5仙等於現今的價值是什麼，所以繼續發揮問題少女的本色繼續「打爛沙盤問到篤」，肥媽即指當時的5仙已經可以買很多東西。

游游繼續發揮問題少女的本色繼續「打爛沙盤問到篤」。(《肥媽李鼎》截圖)

游游問肥媽：「咩係『打斧頭』？」肥媽驚訝游游不懂什麼是「打斧頭」，立即叫鼎爺救亡，解釋什麼是「打斧頭」予游游知：「『打斧頭』即係我畀1蚊你去買餸，你只係用8毫子，你買8毫子嘅餸就等於你1蚊嘅餸份量。」游游仍然不明白，以為「打斧頭」即是拿好處。

游游問肥媽：「咩係『打斧頭』？」(《肥媽李鼎》截圖)

肥媽亦解釋：「人哋畀1蚊你，你就用得8毫子，剩下就係自己。」說到這裡游游才明白「打斧頭」即是賺了錢，而不是節省了多少，解釋完令肥媽立即高呼：「救命啊！」十分搞笑。

肥媽解釋完立即高呼：「救命啊！」(《肥媽李鼎》截圖)

之後在預告時提到明日（3日）播出的第六集，主題是「高低的人生」，鼎爺煮了一個菜出來吃，游游介紹菜式時說：「呢個就係鼎爺人生高潮嘅時候，買……」未說完整句，鼎爺在旁已經立即翻白眼，即更正游游：「係高峰啊，高潮。」游游立即尷尬掩面大笑。