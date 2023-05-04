肥媽李鼎｜4點必勝原因成今年綜藝節目之冠　監製望原班人馬添食

由肥媽（Maria Cordero）、李家鼎、游嘉欣主持的飲食節目《肥媽李鼎》自開播以來，成功掀起不少話題，觀眾除了能夠欣賞肥媽和鼎爺的精湛廚藝外，兩位更集集提供大量花生話題，讓觀眾看得過癮。日前TVB更公布收視，《肥媽李鼎》最高收視錄得17.2點（110萬觀眾），成為 2023 年至今周一至周五綜藝節目收視之冠，非常厲害！

鼎爺（左起）、肥媽、游嘉欣集集都有料爆！

恭喜恭喜！

到底《肥媽李鼎》有什麼必勝不因呢？首先，烹飪節目向來都是TVB的收視保證，加上肥媽和鼎爺兩位超人氣的星廚坐陣，二人的《食平D》和《阿爺廚房》系列都大受歡迎，絕對是「無得輸」的配搭。兩位作為圈中的資深藝人，今次更在節目中大玩爆料，集集的話題都引人入勝、有笑有淚，包括鼎爺當年見周海媚被抽水，即場教訓鹹豬手和肥媽最窮得36蚊靠茄汁豉油送飯等等，二人大爆圈中秘聞完全滿足觀眾的八卦心理。

肥媽話自己最窮時得番36蚊，但同時要養6個小朋友。

有笑有淚。

最後，今次節目更棄用陸浩明（6號）和譚玉瑛改用青春活力的游嘉欣頂上，除了令節目更有新鮮感外，年長一輩與新一代的火花都非常有趣，烏龍百出的游嘉欣雖然激到肥媽和鼎爺跳起，但傻氣的表現更意外令觀眾有讚有彈。對於收視極好，問道監製張洪翅是否開續集，張洪翅回覆《香港01》指：「未知道開唔開，兩位老人家好合作，當然希望原班人馬開喇，都是3 位啫，效果是滿意的，大家都好合作及努力。（游嘉欣呢？都滿意佢嘅表現？）非常滿意。（會唔會再有啲新諗法？譬如肥媽李鼎去旅行？）你講完可以諗吓。」

夠晒可愛！

長腿兼低胸，仲唔係福利照？（IG@kayan_yau）

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