唐詩詠41生日有cap帽男相伴　網民野生捕獲讚：真人好漂亮！

今日（3日）是唐詩詠（Natalie）41歲生日，身邊好友輪流為她慶祝，繼日前跟閨密陳茵媺（Aimee）提早切蛋糕後，昨日（2日）唐詩詠在IG Story 分享與男友人慶生合照，未知貴「黃金盛女」的她是否已成功脫單？

唐詩詠日前跟閨密陳茵媺提早切蛋糕。（ig@natalietong53）

許個願先。（ig@natalietong53）

唐詩詠轉貼友人的po，與一位男士合照後留言：「thank you」！在其友人的IG Story就發現，當晚其實有三位猛男同行，而遮樣合照的cap帽男與唐詩詠的生日前後只差一天，望落年紀相約、外形亦頗幾登對，友人留言：「呢兩位大佬真係唔三唔四，一個5月3號，一個5月4號。兩位壽星仔、壽星女生日快樂，身體健康日日開心」。

唐詩詠分享與友人一齊慶生。（ig@natalietong53）

Cap帽男與唐詩詠望落年紀相約。（IG圖片）

慶生飯局當日，唐詩詠更被網民野生捕獲，並在社交平台分享她赴會的現場實況，大讚當日穿上綠色冷衫內搭恤衫斯文Look的詩詠真人好靚，寫道：「唐詩詠真人好靚！家人們誰懂啊，今天跟家人去素食館一眼就從門縫認出了唐詩詠！原本不敢確定，認真看了之後發現真的是，真人真的好漂亮！看樣子是在慶生，不曉得是誰的生日哈哈哈。」片段中，見唐詩詠望實桌上的「Q版泳裝猛男蛋糕」好興奮，原來同桌還有兩位女士，非常熱鬧。

唐詩詠被封「絕世好女友」，男友幾乎全部是合作拍劇而認識，惜入行20年情路坎坷。初出道唐詩詠與余文樂拍港台劇《青春@Y2K》而撻着，後傳男方暗交盧巧音，令一年情告終。2005年，唐詩詠與崔建邦因合作節目《K-100》相戀，惟男方屢傳出軌兼是非纏身，經歷多次離脽合合，終於在2014年結束8年情。2015年，唐詩詠與洪永城合拍《載得有情人》譜出戀曲，雖然屢傳婚訊，惜這段感情維持兩年多還是分手收場。之後她曾傳與坐擁3億身家的「教育界王力宏」陳思銘和合作《鐵拳英雄》的伍允龍傳緋聞，去年底又因撓實「翻版崔建邦」被傳有新戀情，但至今未有下文。

唐詩詠被封「絕世好女友」，卻情路坎坷。（ig@natalietong53）

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