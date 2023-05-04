楊茜堯素顏油光面成亮點　3歲小珍珠畏高想坐火車去日本勁可愛

楊茜堯（原名楊怡）和家姐楊卓娜（原名楊娜）一向姊妹情深，今個復活節，她們跟丈夫子女，兩家人一齊去日本旅行。楊怡昨日（2日）在社交平台分享當日在機場出發的片段，3歲的囡囡「小珍珠/心心」第一次坐飛機，心情既興奮又擔心，而全程陪住囡囡的楊茜堯更激罕素顏出鏡，五官立體、皮膚緊緻有光澤，但疑似面油過多，致面容「油淋淋」，鼻尖和顴骨頓成「亮點」！

「小珍珠」第一次坐飛機，心情既興奮又擔心。（ig@tavia_yeung）

原來小珍珠有畏高，佢其實係想坐火車去日本。（ig@tavia_yeung）

楊茜堯寫著：「復活節嘅時候，第一次帶珍珠妹搭飛機✈️去旅行，很久沒有出門，我哋嘅心都好興奮和期待🥳🥳。不過我哋唔敢同珍珠妹講去搭飛機，因為佢成日話好高吖，唔要吖，佢要搭火車🚞🤣🤣🤣，所以由頭到尾我哋都唔敢同佢講『飛機』✈️兩個字🤣影相都係離遠影飛機🤣🤣🤣不過，佢好合作，上機就瞓，瞓醒就食第一次嘅飛機餐，好滿足吖😋😋😋媽媽俾個叻你👧🏻👧🏻👧🏻😘😘😘。」她還hashtag：「#心心第一次坐飛機✈️#同姨媽一家去旅❤️#魚腸❤️姨媽❤️表姐❤️#第一次食飛機✈️餐😋😋😋」全家人都好興奮，不過未夠2歲的幼子Eden未有同行，但仍一家人仍：「其實我哋嘅三人合照中係有細佬哥份㗎❤️❤️。細佬👶🏻其實係同我哋一齊坐飛機嘅😍😍😍，旅行都好掛住佢！#下次要帶埋細佬哥❤️❤️」。而月前楊卓娜亦有分享多張一家人的旅行靚相，留言：「#楊氏宿舍 #楊氏姊妹花 」。

楊茜堯素顏出鏡，但油光面意外成亮點。（ig@tavia_yeung）

老公羅子溢（原名羅仲謙）都有同行。（ig@tavia_yeung）

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楊茜堯和楊卓娜自幼喪父，媽媽母兼父職湊大兩姊妹。楊卓娜曾在訪問中透露母親為養家曾在酒樓當侍應，同時做過很多兼職比如派傳單、清潔等。兩姊妹亦都好孝順，為減輕媽媽負擔，會幫忙一起派傳單、倒垃圾，但每次媽媽都會叫她們「你們不要啊！要專心讀書，讓我去倒便可以。」令她感到很心痛。而楊茜堯貴為視后，相對家姐在演藝圈發展較好，楊卓娜曾自爆有多年月入僅6千元，要妹妹扛起全家開支，亦對繼父未能享福便離世深感歉疚。如今兩姊妹各自嫁到好老公，幸福滿瀉。

楊卓娜同女兒。（ig@lennayeung）

楊氏姊妹感情極好。（ig@lennayeung）