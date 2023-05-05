楊小娟揸逾300萬名車同老公遊車河　難忍呂良偉被嘲食軟飯急護夫

現年66歲的呂良偉與現任太太楊小娟結婚22年恩愛如昔，兩公婆經常出雙入對，羡煞旁人。日前楊小娟與呂良偉遊車河，呂良偉更稱老婆為「娟姐」，而楊小娟就講道：「五一節帶你出去玩，看你表現好。」呂良偉笑言求老婆帶他出海食海鮮，楊小娟一口應承，一身貴氣打扮的她揸着逾300萬的賓利名車，盡顯財力！



呂良偉與太太楊小娟經常出雙入對，羡煞旁人。（影片截圖）

有「不老男神」之稱的呂良偉，多年來都Keep得非常好，不但身形健碩，整體狀態亦十分Fit，絕對是養生有道！不過有網民就留言指全靠超級富婆楊小娟才令呂良偉「長生不老」，甚至有人留言：「吃軟飯我就服你」，對此，呂良偉並沒有回應，但就有網民為他抱不平，反駁道：「呂老師會演戲，人年輕有活力！郎才女貌的一位，你個噴子！」而楊小娟就點讚了這位網民的留言，並很有禮貌地回覆：「謝謝你。」低調護夫。

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近年呂良偉主力在內地發展，楊小娟亦全力支持老公發展事業，在內地經商多年的楊小娟在政商界都人脈甚廣，有傳當年因為投資房地產搞到負資產的呂良偉，全靠太太支持才成功翻身，縱橫商海多年的楊小娟為老公提供了很多投資意見，而呂良偉亦曾大讚老婆投資眼光獨到從無失手，外界估計他的身家已達數十億！

全力支持老公！（影片截圖）