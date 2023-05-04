張景淳北上擺檔賣魚蛋　決心發大搞：我哋計劃係連鎖式經營

張景淳、羅天宇和李興華在內地推出「港飲港食」，羅天宇負責設計、張景淳負責食物質素、流程同管數，而李興華就因為口才比較叻，所以負責招商。（受訪者提供圖片）

張景淳（Stanley）、羅天宇和李興華由TVB同事變成生意合夥人，成立「港飲港食—香港小吃」，喺剛過去嘅黃金周，在深圳南山區擺檔賣魚蛋、碗仔翅、雞蛋仔等小食，吸引不少人幫襯，第一日開檔就因食材不足而要提早收檔，而第二日雖然已將份量加碼，但依然供不應求。

經過南山區市集擺檔之後，張景淳話喺入手食材方面上咗好寶貴嘅一課。（受訪者提供圖片）

對於點解會北上發展飲食業而非演藝事業，張景淳接受《香港01》訪問時透露，早在加入TVB時，曾經品嚐過李興華爸爸嘅手藝，而當時已經好想跟對方學師。直到近年李興華與家人移居內地，並在深圳光明區經營家庭式小吃店，張景淳再次品嚐過對方手藝之後，瞬即決定要開鋪。「應該係話開關之後，我哋真係每個地方去睇鋪、去問人哋幾錢租金，近年內地好流行營地店，呢個對我哋嚟講都係相對易管理同埋打入市場。而家除咗光明區本店之外，福田有兩家分店，我哋計劃係做到連鎖式經營，而近排都有內地唔同城市嘅投資者表示有興趣。」

喺內地版openrice「大眾點評」搵港飲港食，似乎最多人讚賞係碗仔翅夠足料。

其實香港小食喺內地已經不是什麼新鮮事，但張景淳認為只要保持自家味道，一定能夠吸食顧客。「好似火鍋同酸菜魚都開到成行成市，但都仲係繼續有人開店一樣。」為咗生意，張景淳近月中港兩邊跑，經常夜晚一收廠就直奔深圳，翌日再返港開廠。「攰，但開心。雖然有員工，但自己鍾意落手落腳去做。唔可以話我落鋪做生招牌會好生意啲，應該係話任何一間鋪，老闆親自落場都會有好生意，不過最開心係好多人真係食完覺得好味再返嚟幫襯。」

三位老闆獲邀去到南山區創意園推廣自家品牌同做生意的理念。