法言人｜麥玲玲演貴婦手袋套裝全私伙 ：最緊要符合角色

下周踏入結局周的《法言人》

麥玲玲造型1：迷人Pink Lady，粉紅帽加粉紅套裝，仲要有暗花。

，除了主線的感情發展進入直路，法庭個案亦是依然浪接浪。昨晚（4日）一集個案主角是特別演出貴婦白小姐的麥玲玲，「啲錢多到冇埞使」的白小姐，因跟洪律師（莊鍶敏飾）學跳舞結識了Nathan（陳俊堅飾），並遭對方騙去2,000萬，遂要求金師爺（馬國明飾）討回公道。另因白小姐經常失驚無神現身律師樓，兩度妨礙Tony仔（容天佑飾）收工拜祭亡母，二人因而結冤，幸最後Tony仔混亂中勇救白小姐，二人關係180度逆轉，白小姐收了Tony仔做契仔。

麥玲玲造型2：藍藍綠綠幻彩舞衣，頂帽就以綠色為主，仲要有珠片添。

之前玲玲姐在網絡引發不少迴響的名牌手袋昨晚終於出場，更足足獲得兩個close up，相當駕勢。談到昨晚演出由頭帶到落尾，玲玲姐笑言過足戲癮：「今晚好多朋友打嚟，又影相Send畀我，好開心！拍嗰時梗係開心，因為我好少拍呢種角色，做番自己多，都係家豪哥畀最多機會我去做啲唔同角色。」為了認真做好白小姐，玲玲姐除了先騰出時間遷就劇組再安排其他工作，更是所有手袋及服裝均是私伙，套裝更全部開劇前已找設計師度身訂造：「今次所有衫同手袋都係私伙，我唔係藝人身形，所以我寧願自己安排好晒。」

呢個名牌手袋都係玲玲姐私伙，前後總共有兩個特寫鏡頭。

麥玲玲造型3：今次頂帽同套裝係兩隻色，套裝係青綠色，頂帽就白色，都好襯架。

問到所有私伙總值，玲玲姐則笑言：「拍嘢要認真啲，個角色係有錢人，冇理由求其著，但呢啲唔係講錢嘅，最緊要符合個角色。」玲玲姐續指所有帽子，均由服裝間同事幫忙配襯：「起碼同我平時唔同，唔會一見到我又係諗番起麥玲玲。」玲玲又笑指其私伙手袋在拍攝現場大受歡迎：「大家一見到啲袋就好興奮，我仲講笑叫馬明買一個畀靚湯，佢話千祈唔好：『佢一定以為我做錯事』，好搞笑。」

麥玲玲造型4：黃葉白底套裝加白色紗網帽。

麥玲玲造型5：呢件套裝喺第一集都出過場，只係當時配襯嘅帽係鮮黃色，真係全部都襯過度過架。

自《法言人》播出後，容天佑憑性格單純、坦率又熱心的Tony仔角色成功入屋，加上天佑真人與Tony仔一樣天生一副好身手，網民更是正評不斷，昨晚天佑為捉Nathan再度「大腳趷起」，為配合劇情需要不但收放自如，一招「彎腰救美」更是技驚四座。談到相關場口，曾獲《功夫新星》香港區頭三名的天佑笑言：「又唔係特別難嘅，因為無論如何我都要一定接住玲玲姐，接唔到就大鑊。不過玲玲姐身手超級靈敏，著住高踭鞋咁樣彎腰落嚟都難佢唔到，果然厲害。」

天佑呢招「彎腰救美」，唔單止兩位當事人都要好好腰力，仲要好好眼力，因為一定要啲位配合得好準確先做到。

天佑續指該場口拍攝難度反而在於「伸縮腳」：「將腳踢出去就容易，踢出去唔碰到目標都唔難，最難係要隻腳已經出咗去，然後唔俾你伸直，夾硬抽返番嚟嗰吓就超級辛苦，就好似你想打噴嚏，但係又打唔出嗰吓感覺，好唔爽。」玲玲姐則笑言最怕責親天佑：「其實事前試位試咗好耐，佢有叫我放心責落佢度。天佑又真係幾有功架，佢本身有練過吓拳同功夫，所以反應係幾好。」