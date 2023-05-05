泫雅面容僵硬眼睛突然出現詭異狀態　網民懷疑真實身份係蜥蜴人？

韓國女神泫雅自離開舊公司後風格大變，雖然依然性感，但愈來愈狂野。早前泫雅旋風襲港現身西九音樂節後，火速回南韓出席揭幕表演。一向愛錫粉絲的泫雅不時都會讚好及轉發粉絲的Instagram限時動態，不過就有眼利的網民發現，泫雅在演出時眼部疑似出現詭異狀態。

泫雅自離開舊公司後風格大變，雖然依然性感，但愈來愈狂野。（IG圖片）

在限時動態截圖中，看到泫雅的面部變得僵硬，看起上來極度不自然，眼皮亦非常奇怪，跳舞時更長期單眼。似乎要控制面部表情都相當有困難。有網民發現泫雅的狀態跟Katy Perry去年發生的狀況很相似，Katy在表演期間右眼皮突然垂下，她喘一口氣後用手將眼睜開，猶豫了一會兒繼續用手將眼皮拉上。

Katy Perry演唱會期間眼皮不受控。（網上片段畫面）

對於泫雅的怪異狀態及轉換風格，有網民竟然質疑泫雅是外星人蜥蜴人。由於曾發生類似事件的Katy Perry曾被懷疑是蜥蜴人，除了由甜美風格轉換成怪異風格，Katy Perry在歌曲《Bon appétit》的「人體盛」場景及另一歌曲《Dark Horse》中多次出現光明會的符號，令不少深信陰謀論的網民都懷疑Katy的真實身份，更發現歌曲是在崇拜魔鬼撒旦。

Katy Perry在歌曲《Bon appétit》的「人體盛」場景被指崇拜撒旦。（MV畫面）

《Dark Horse》中多次出現光明會的符號。（MV畫面）

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邊度都有陰謀｜為控制人類創光明會 連神明都可能係蜥蜴人化身？

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