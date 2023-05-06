方媛首次直播帶貨驚現雙下巴顏值大跌　被網民捕獲讚真人靚過上鏡

方媛（Moka）與郭富城婚後育有兩名女兒Chantelle及Charlotte，而她亦專心做賢內助，主力照顧家庭。方媛平日除了湊女之外，亦不時在社交平台分享扮靚心得，早前她更首度挑戰直播帶貨，親身介紹及試用各類產品，包括護膚品、美容儀等等。身穿粉藍色公主袖套裝的方媛，妝容精緻，全程都輕聲細語，網民紛紛留言大讚：「富家千金的感覺」、「比女明星還漂亮」、「公主氣質」！



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不過未知是否直播帶貨時間太長，由朝Sell到晚的方媛難免出現倦容，更一度令雙下巴現形，顏值大跌Watt！期間更有網民質疑已貴為「天王嫂」的她為何要直播帶貨：「天王嫂也要直播帶貨，是零用錢不夠用嗎」、「又不缺錢，為什麼還要直播帶貨」。不過網民的留言就無損方媛心情，事後她在微博曬出與工作人員的合照，並寫道：「很開心和大家一起工作的這幾天，謝謝大家對我所有的照顧，一群活力滿滿可愛的小夥伴們。」亦有不少粉絲留言支持，並期待她下次再直播帶貨。

大合照。（微博@方媛Moka）

雖然方媛在直播期間驚現雙下巴，但有內地網民偶遇她時就大讚天王嫂樣貌出眾：「本人比照片好看好多！她和身邊的姐姐們都超級溫柔！開心。」相中所見，身穿白色恤衫襯黑色短裙的方媛，雖然已是兩女之母，但仍少女味十足，她更主動靠向粉絲影相，表現親民零架子！