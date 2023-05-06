王菀之回歸歌手身份舉行沉浸式音樂會　望進軍荷里活奪奧斯卡

出爐金像獎最佳女配角王菀之（Ivana），演技備受肯定，接下來她將回歸歌手身份，5月18-21日於西九THE BOX自由空間舉行一個沉浸式藝術音樂會《The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會》。觀眾將得到三個小時的體驗，經由三個不同的場地貫穿演出舞台及不同的藝術展覽，帶大家沉浸進Ivana的藝術音樂世界中，並可於一個超近矩離，觀賞Ivana的演出！



曾經雙雙獲得「最佳女配角」與「最佳新演員」的王菀之，憑《飯戲攻心》再度提名第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」，並成功奪獎。（金像獎大會提供）

王菀之在金像獎最佳女配角造型照中，展現一貫的舞台魅力。（金像獎大會提供）

Ivana表示，今次是第一次嘗試這種形式音樂會，亦是她一直堅持的音樂藝術夢想：「之前做過兩次音樂結集藝行的展覽，今次係第三次的延續。其實今年係團隊希望我再開紅館演唱會，但係我依然想試創新，希望可以將夢想變大啲再變大啲、所以我揀咗做呢個新嘗試『沉浸式藝術音樂會』。成個音樂會係不設劃位，而舞台設計上面亦非常特別，大家入場將會體驗到一個立體式的四面台空間，配合影像、超立體sound travel音響裝置及燈光四方八面投射的演出。想透過視覺，影像同音樂，令大家對我嘅音樂有另外一個更深入的體驗。」她更笑言：「可以企可以坐喺地下，甚至拿住杯嘢飲都得，係超近距離咁睇演出，我依家都幻想緊，近到咁我企喺台上唱，會係一種咩感受。應該入場的朋友，因為咁近關係，細心少少，連我衫上面畫嘅真跡，都可以清楚見到，哈哈。」

Ivana將舉行沉浸式藝術音樂會《The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會》。

Ivana謂正開會籌備演出曲目之中：「我希望今次可以用歌，等大家更感受到我真係來自火星，尋找那該死的快樂，用音樂想同大家來一次小團圓……歌單係有故事同配合主題嘅，即係你聽完演出，再行出去感受展覽，你又再會有更深一次領悟。依家進行緊，希望到時每一位入場觀眾都會得到感動。」

積極籌備。

最近Ivana忙到連呼吸都幾乎要安排時間，早前飛美國LA演出，別人在機上睡覺，她就不停於機上面翻譯舞台劇劇本，又寫管弦樂章，十萬項工作處理，落機後就馬不停蹄演出，整個旅程，唯一最開心是可以與美國的哥哥相聚，及因為凌晨夜機返港，賺取了一日，去結他街，並看了一個長毛象LA BREA DISCOVERIES的博物館。Ivana又途經奧斯卡頒獎禮舉行地點Dolby Theatre ，於是下車拍個照，大家更祝她將來有機會像楊紫瓊一樣，拿到奧斯卡，不過Ivana就笑言：「佢哋話祝我下次拿到奧斯卡，如果你問我，發夢最想拿到奧斯卡什麼獎？我估可能係最佳電影原創歌曲，奧斯卡女主角女配角呢單嘢就發夢都暫時唔會發到，哈哈。」

去了結他街。

盡興！