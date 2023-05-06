李克勤指兒子現以學業為重　透露邀《好聲音》冠軍學員任個唱嘉賓

李克勤今日西裝骨骨亮相理財活動，提及家中的財政大權，他表示：「我以前爸爸幫我管理，呢幾年太太管理比較多，我的分工是出面努力工作賺錢，當然我太太都不是超強勁的專科，所以比較需要專業團隊去管理。」



克勤西裝骨骨亮相活動。（葉志明 攝）

現在克勤的大仔已經15歲，細仔也有13歲，提及向兩位小朋友灌輸理財概念，克勤就笑言：「最緊要滲畀佢哋知，就是爸爸搵錢好辛苦！點樣去運用，或者點樣將佢增值，因為我覺得而家小朋友比較早熟，你以為佢唔識嘅嘢好多時已經略知三四，所以早啲去準備是好的，同埋譬如佢哋有一啲遊戲，管理一個球隊，咁有球員的買賣，球會的運作，其實某程度上都反應到真實社會發生的事。」

克勤表示兩個兒子對理財概念略知三四。（葉志明 攝）

對於兒子們未來的安排，克勤直言：「佢哋而家階段急切的是定低嚟緊想攻邊一個科目，大學的時候往往興趣同現實未必是一個等號，所以我都希望佢兩個讀到真正鍾意的科目，而嗰科將來都搵到食。當然佢哋而家個年齡需要多啲information（消息）去知道呢個科目要讀啲咩，或者將來搵食的能力是點樣。」

提及兒子們是否有拍拖時，克勤即刻答道：「咁又太早，你當我比較守舊，我又覺得呢啲年齡都係畀心機讀書，同埋好好享受而家的生活，嗰啲將來大把機會。（有冇覺得幾多歲拍拖？）呢樣嘢冇得講，個個人都唔同，佢哋自己明。基本上講就照講，但將來係點，係佢哋的人生，再過多幾年16、18，基本上都管唔到咁多，咁冇話嗰個年齡係好或者唔好，所以係唔可以估計的事。」

克勤認為兩個兒子現階段學業最重要。（葉志明攝）

距離克勤演唱會只有一星期時間，最近他都在緊鑼密鼓籌備：「今次同管弦樂團合作，所以音樂的部分相對來講比較複雜，同埋綵排的時候長啲，因為所有的歌都重新編曲，呢一排都係做緊所有的準備功夫。咁大家今日見到我，即係證明我係一個屋企負擔都幾重的人，明天多仲有一個在內地的一個商演，做埋聽日個商演就應該可以閉關。」而有關嘉賓方面，他亦大方透露：「我過去做了兩年的《中國好聲音》導師，仲攞咗冠軍，我會帶佢哋兩個嚟香港，都想介紹畀香港觀眾聽。講到《聲夢傳奇》我就略略賣個關子先，佢哋一定會嚟睇，都係好朋友，再further step（進一步）就到時先算。」

克勤透露演唱會嘉賓是《中國好聲音》冠軍成員。（葉志明攝）