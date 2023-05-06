黎耀祥上海出席活動獲四名保鑣護送　四周無人圍觀場面冷清

TVB三屆視帝黎耀祥近年積極在內地發展，除了拍劇、拍電影、亮相綜藝節目之外，亦不時出席活動，密密搵真銀，而黎耀祥太太Julia（梁耀蓮）亦做「跟得夫人」，隨老公北上貼身照顧。早前Julia上載了一段影片，記錄黎耀祥在上海出席活動的情況，片中所見，身穿灰白色格仔西裝的黎耀祥，在四名保鑣的護送下出場，而Julia與助手亦緊隨其後，一行人步伐大搖大擺，排場十足。



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不過除了他們一行人之外，整個商場空蕩蕩，四周並無人圍觀，亦沒有粉絲在場，顯得場面冷清，直至活動正式開始，現場才逐漸熱鬧起來。當日黎耀祥出席的是一個廚具品牌活動，除了親自下廚大顯身手之外，他還即場獻唱《紅蝴蝶》，雖然台下聚集了數十人，但大多數都是工作人員，活動結束後，黎耀祥亦大方合照，盡顯親民一面！

黎耀祥當日獻唱《紅蝴蝶》。（微博圖片）

黎耀祥太太Julia（梁耀蓮）做「跟得夫人」，隨老公北上貼身照顧。（微博@黎耀祥Wayne）

黎耀祥與太太Julia結婚多年恩愛如昔，兩公婆經常出雙入對，黎耀祥每次工作時，Julia都會跟在身旁，絕對是一位賢內助。日前黎耀祥度過59歲生日，Julia就將兩人的生活點滴剪成短片，更公開示愛：「老公生日快樂！這輩子最開心做了你老婆！」而黎耀祥就回覆：「感激有你，陪着老去。」羡煞旁人。