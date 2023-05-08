「億萬駙馬」伍富橋結婚周年推新歌　老婆首爆結婚內幕：好任性咁

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）為了慶祝與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚1周年，特意推出新歌《很多很多份之一》，當中一句「散落地球在配對 是唯獨你對」相信Shirley聽完一定「冧」到爆！



伍富橋推新歌《很多很多份之一》慶祝結婚周年！

去年，因疫情關係二人就選擇在西貢相思灣的五千呎獨立屋、在雙方家長見證下，由律師為二人主持註冊儀式。對於老公選擇在周年紀念日出新歌，私下為人爽直的Shirley接受《香港01》訪問時就意外爆料：「為我出歌會唔會好感動？我唔會，我覺得好煩厭，但我支持佢嘅。煩厭嗰個位係，我覺得又會有好多人覺得佢消費佢段婚姻，但其實以我所知係我哋未結婚之前，甚至未拍拖之前，公司已經話要幫佢出，但就一路拖，拖到我哋結咗婚，佢又突然之間好想寫首歌俾老婆，所以純粹係佢有感而發去做呢件事，就唔係特登因為結婚所以之後出呢隻歌。」雖然Shirley口裡說不感動，但就難掩對老公的愛錫：「咁佢鍾意唱歌，無論唱得好唔好聽，作為佢老婆我都支持佢嘅，呢個就係我嘅睇法，無感動。」

至於會不會補擺婚宴，一向尊重老婆意見的Alvin就表示：「唔會，雖然我係想嘅，但老婆話好懶唔想鋪張，註冊嗰陣都擺咗5圍，其實我哋都分別請咗好多朋友食飯當慶祝，咁樣仲開心，好似冇再擺嘅必要，希望結婚十周年再擺場大。」

二人更找來知名攝影師陳杰補影婚照！

Shirley是麻雀館太子女，父親還從事食品和物流生意。

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至於問到為何二人拍拖僅半年就認定對方，Shirley透露Alvin求婚並非大家想像中浪漫：「突然有一日我哋兩個有感而發話不如結，下個禮拜就結啦，之後就真係用咗一個禮拜時間就搞掂。因為我覺得要喺你最愛嘅時候，好任性咁做咗佢，咁結婚嘅時候就係最開心同浪漫，咁佢都好認同我，純粹係我哋兩個咁諗，無咩好實質嘅理由。」至於新婚生活，Alvin都直言好享受：「因為我哋拍拖嘅時間好短，所以都似先結婚後拍拖，都好享受同順利。」