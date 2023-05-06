東張西望｜狗仔醫病差啲被迫人道毀滅　主人領走後竟然乜事都冇

《東張西望》今日（06/5）一集報道兩宗獸醫醫療糾紛。



第一宗的貓仔「咩咩」主人Rain向《東張西望》表示，有一日回家發現貓仔如廁有困難，因為一直光顧的獸醫診所不是24小時營業，所以就改為去一間就近的獸醫診所，她說：「治療加埋其他雜項畀咗$11,000左右。」獸醫為貓仔治療三天後，就表示牠已經可以出院。

主人Rain的貓仔「咩咩」離世。（《東張西望》截圖）

Rain帶貓仔「咩咩」看了兩間診所。（《東張西望》截圖）

當Rain接回貓仔後，貓仔如廁還是發生問題。她說：「做完手術好似冇做過咁。」當她致電診所時，診所方就表示要收取$500診金。之後貓仔主人Rain又再上網尋找第三間診所，這次診所就表示需要先收取$50,000按金，好可惜手術後診所的護士致電她表示「咩咩」要入深切治療，其後更詢問主人Rain是否進行安樂死。她說：「佢話咩咩含氧量好低，如果要用氧氣機就要再加$16,000。」貓仔「咩咩」最後還是離世了。主人Rain哭訴：「貓又唔喺度，我又要還債。」

貓仔離世。（《東張西望》截圖）

有註冊獸醫表示，如貓隻超過12小時沒有排便，則風險會大增。（《東張西望》截圖）

另一單獸醫醫療糾紛，主人表示家中狗隻Dicky誤吞玩具球，所以就帶牠去診所，並受診所指示放下$30,000按金。當晚診所表示手術成功，翌日可以出院。到了晚上12點多，主人就被告知狗隻Dicky胃出血，需要輸血收費$3,800。主人說：「我哋打咗幾次去，但係個人咩都冇答，我話搵醫生覆，佢又話醫生唔得閒。」

主人表示家中狗隻Dicky誤吞玩具球。（《東張西望》截圖）

主人續說：「有一樣嘢最嬲，佢哋話隻狗有事或者死咗，就第一時間通知我哋。」翌日主人致電診所時，醫生就表示狗隻需要再輸血兩次。當日主人去診所打算探望狗隻時，原來主診醫生當天放假隻。主人表示，之後醫生就說了好幾個原因，一時又就說是狗隻基因問題，一時又指是嚴重胃潰瘍，一時又指是取出玩具球胃部適應不到壓力。

不過院方態度奇差。（《東張西望》截圖）

最後，診所就叫主人先付清帳目，原來一早已花光了三萬按金。主人說：「佢哋話我哋唔即刻找清條數，就唔會醫我哋隻狗。你唔結帳，隻狗死咗我哋唔負責任，唔會同佢治療。」隨後，這間診所又向主人建議將Dicky人道毀滅。不過主人就表示，就算Dicky要死也要帶回家中讓牠離開。

診所以「需要輸血」為由，花光了三萬元按金。（《東張西望》截圖）

雙方糾纏了近6小時後，主人想出一招「以退為進」，威脅表示現時不要狗隻還轉身離開。怎料離開之際，診所就打電話給他們，叫他們把狗隻Dicky接走。主人說：「護士仲拖佢出嚟，精神仲好好！然後我哋就拖走咗佢。」主人也表示幸好當時選擇正確，她說：「如果唔係佢就會死得不明不白。」

主診醫生表示狗隻有幾個問題引致胃出血。（《東張西望》截圖）

最後院方建議要人道毀滅，不過主人接走狗隻時，竟然又冇事。`（《東張西望》截圖）