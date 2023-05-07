洪欣宣布離婚前帶兒子赴台聚會心情靚　張丹峰父女未見影疑已反面

洪欣在5月1日凌晨突然於微博宣布離婚消息，她寫道：「我和@張丹峰 不再是夫妻關係」 ，更指：「某人一直刪我微博」，讓外界懷疑是張丹峰動手腳。事後張丹峰隨即發文：「對，不過了！」似乎充滿怨氣，而被指是第三者、張丹峰前經理人畢瀅亦發文撇清與二人的關係：「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了。」令三人的關係愈見撲朔迷離。自從宣布離婚後，洪欣一直未有公開露面，外界都十分關心她的近況，今日（6日）台灣名媛陳菁菁在社交平台曬出幾張聚會照，曝光了洪欣的近照。



洪欣在5月1日凌晨突然於微博宣布離婚消息。（微博截圖）

洪欣與張丹峰育有一女。（微博@洪欣）

相中所見，身穿黑色外套同牛仔褲的洪欣，精神不錯，現年52歲的她凍齡有術，風采不減當年。而洪欣兒子張鎬濂亦有出席聚會，他站在眾人身後，表現低調，但高大靚仔的外形仍十分出眾。見台上擺滿了各種美食，還有紅酒，可見眾人相聚十分盡興！

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其實這次聚會是在上個月底發生，當時陳菁菁已分享過合照，但出席完聚會後翌日，洪欣就在微博宣布離婚消息，而聚會上亦不見張丹峰及囡囡的身影，似乎未有同行，未知洪欣為何突然宣布與張丹峰離婚。此外，張丹峰日前就上載了一段短片，片中一身便服打扮的他，與朋友在花園內烤全羊，期間他更對着鏡頭露出燦爛笑容及豎起拇指，心情大靚，似乎完全不受婚變消息影響。不過不少網民就留言炮轟他面皮厚，態度囂張：「第一次見有人離婚之後這麼開心的」、「真的是人不要臉，天下無敵」。

張丹峰與朋友在花園內烤全羊。（影片截圖）

回顧洪欣情史：