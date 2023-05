沈月周杰倫私下原來極老友獲超級VIP待遇　睇騷自拍竟撞樣張栢芝

亞洲天王周杰倫 (Jay) 的「嘉年華」世界巡迴演唱會香港站前晚(5/5)正式開騷,於香港中環海濱活動空間展開7場演出,有別以往多次演唱會都在香港室內場館舉行,這次是Jay首度在香港戶外場地開個唱,圈中不少藝人亦是他的粉絲,當然也會去捧場。邱淑貞的大女沈月原來也很喜歡Jay,亦有到場欣賞Jay的演出。沈月今日凌晨於IG story post了她看Jay演唱會的片段,寫道:「哥哥最厲害,太有才華了」。

沈月原來好喜歡周杰倫(IG/@yuetyuetxx)

沈月稱呼Jay做哥哥,她還post了兩人的合照,留言寫道:「雖然今晚要表演,但您还是來跟我們聚聚吃午飯 🥺 謝謝Jay哥哥~您是最棒的!Thank you for coming over to have lunch with us even when you have to rehearse and perform tonight! @jaychou, you are the best 👏🤩」能夠與Jay共晉午餐,完全是超級VIP的待遇,足見兩人的交情非淺,實在令人羨慕。而在另一張沈月的自拍照中,她就突然撞樣了張栢芝,有網民表示第一眼沒認出是她來。

周杰倫的巡唱香港站日前已開騷。(影片截圖)

點擊睇沈月與周杰倫合照,自拍照以及她拍的演唱會片段: