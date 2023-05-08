71歲吳大強暈倒直入醫院　仲有12位中港台韓藝人因各種原因暈倒

TVB《中年好聲音》參賽者，藝人吳偉豪的爸爸，71歲的吳大強今日（07/5）下午出席活動時，在訪問期間暈倒，暈倒約20秒後自行蘇醒後被TVB入送院，現檢查完畢後已經出院。



歷年也有不少歌手、藝人在出席活動期間，或是運動時暈倒而令大眾關注。以下為大家盤點13位中港台韓，曾經暈倒而登上新聞版面的藝人。

71歲吳大強突然暈倒台上。（截圖）

71歲的吳大強今日（07/5）下午出席活動時，在訪問期間暈倒被送入院，現已出院。（截圖）

71歲的吳大強自參加《中年好聲音》後爆紅，這位星爸在台上的表現實在令人拍欄手掌。比賽完畢後吳大強於5月7日出席活動時暈倒。他今日在活動上接受訪問時未見異樣，並透露近日甚少出外，多留在家中練歌，為即將舉行的演唱會做好準備。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）於2月14日出席保險公司宣傳活動時突然暈倒。（資料圖片）

Anson Lo。（資料圖片）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）於2月14日出席保險公司宣傳活動時突然暈倒，需由花姐及工作人員攙扶離開，隨後他在IG限時動態表示會去醫院檢查。直到晚上9時15分，Anson Lo再發文交代身體情況：「看了醫生，做了檢查，休息了半日。想跟你們update一下，今天沒有拍照唯有用這一張吧。醫生說我嚴重脫水/缺水，再加上昨晚已經有一些感冒，所以身體支撐不住暈倒。其實兩個傳媒圍訪時都叫自己盡力撐住，但拍最後一個social media interview時真的hold不住了，真的好抱歉。這一刻的我好多了，大家不要太擔心，我今晚會再好好休息的，真的明白到，健康才是最重要。」

姜濤出席活動時忽然跌倒，令粉絲相當擔心。（資料圖片）

姜濤、毛舜筠。（視覺中國）

不時傳出MIRROR成員因工作太多，休息嚴重不足的傳聞。作為組合其中一員，姜濤亦曾經在出席活動時暈倒。在去年9月14日，姜濤出場不久後，在影大合照時突然暈倒跌下，三位成員即時扶他起身，但他神情十分辛苦。當時錄下的影片見到，姜濤在影大合照時，他慢慢開始表情僵硬，且眼神浮動，但他也非常專業的露出笑容，不過當時已看得出他非常不適。當他突然跌下來時，身旁的Jer也嚇一跳，立即扶他一把。雖然之後MIRROR的經理人花姐有在IG為姜濤「報平安」，不過姜糖們仍非常擔心。

Edan呂爵安。（資料圖片）

Edan呂爵安現得好投人。（《膠戰S2》影片截圖）

《膠戰》去年播出後大受歡迎，第二輯《膠戰S2》載譽歸來，第一集已經見到主持之一的Edan呂爵安「瞓身」玩遊戲，在跑石春路時跑到臉色也變青。Edan在節目播出當晚開Live時自爆，其實自己在拍攝《膠戰S2》時已經暈倒過一次，早前拍攝劇集《i.SWIM》時又再暈過，工作過於繁忙，引起不少粉絲擔憂。

余德丞。（網上圖片）

2018年8月，一向身體健康的余德丞在踢足球時暈倒，當晚更昏迷不醒直入ICU。（截圖）

2018年8月，一向身體健康的余德丞在踢足球時暈倒，當晚更昏迷不醒直入ICU。醫生亦確定余德丞休克原因是心律不正，可能與遺傳或基因突變有關，10日其母親向傳媒表示兒子余德丞逐步蘇醒和康復，9月份才正式出院。

洪卓立。 (IG圖片)

2021年洪卓立到順德拍劇時突然抽搐暈倒，更從高處墜下，昏迷超過10分鐘口吐白泡。事後經理人公司回覆，表示：「頭部檢查是正常的，現在就是因為膊頭落地，所以左手暫時不能舉起，正在做物理治療，他確是一度昏迷而且缺氧，但是我們以最迅速嘅時間送了入醫院，救傷車亦非常快的到達，在救傷車上進行急救，雖然有嘔吐，但是已經在救傷車上蘇醒。」他本人回應時也表示：「前排係食得比較少嘢，加上天氣熱戲服又較厚，可能加上燈光就中暑。」

泫去年新歌《Nabillera》回歸，僅4天就傳出暈倒消息。（IG@hyunah_aa）

《新城勁爆頒獎禮2021》於2021年12月27日於灣仔會展舉行，現場7時55分正式開始。當主持邀請一眾歌手上台拍攝大合照時出現了小插曲，歌手鍾雨璇（原名：蘇慧恩）在上台時突然暈倒。（資料圖片）

鍾雨璇。（資料圖片）

台灣藝人夏如芝在泰國機場準備回台灣剛巧來月經，伴隨經痛。她到洗手間換衛生巾，但結果暈倒廁間。（影片截圖）

趙櫻子。（微博@趙櫻子工作室）

2017年趙櫻子出席「直播節2017花椒之夜」活動，在紅地氈上突然前後搖晃，之後暈倒在地。不過事後遭吳鎮宇不留情揭穿：「摔得那麼假。」（影片截圖）

呂慧儀（Konnie）離婚後獨力照顧仔仔，生活忙碌令她2021年10月在街上暈倒，更跌損了膊頭及手腳，雖然情況沒有大礙。（資料圖片）

呂慧儀兩星期前在街上暈倒，更跌損了膊頭及手腳。（IG@konniecrab）

f(x)Krystal（鄭水晶）曾於2014年演唱會期間體力不支暈倒在台上暈倒。（資料圖片）