71歲吳大強暈倒直入醫院 仲有12位中港台韓藝人因各種原因暈倒
TVB《中年好聲音》參賽者，藝人吳偉豪的爸爸，71歲的吳大強今日（07/5）下午出席活動時，在訪問期間暈倒，暈倒約20秒後自行蘇醒後被TVB入送院，現檢查完畢後已經出院。
歷年也有不少歌手、藝人在出席活動期間，或是運動時暈倒而令大眾關注。以下為大家盤點13位中港台韓，曾經暈倒而登上新聞版面的藝人。
71歲的吳大強自參加《中年好聲音》後爆紅，這位星爸在台上的表現實在令人拍欄手掌。比賽完畢後吳大強於5月7日出席活動時暈倒。他今日在活動上接受訪問時未見異樣，並透露近日甚少出外，多留在家中練歌，為即將舉行的演唱會做好準備。
MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）於2月14日出席保險公司宣傳活動時突然暈倒，需由花姐及工作人員攙扶離開，隨後他在IG限時動態表示會去醫院檢查。直到晚上9時15分，Anson Lo再發文交代身體情況：「看了醫生，做了檢查，休息了半日。想跟你們update一下，今天沒有拍照唯有用這一張吧。醫生說我嚴重脫水/缺水，再加上昨晚已經有一些感冒，所以身體支撐不住暈倒。其實兩個傳媒圍訪時都叫自己盡力撐住，但拍最後一個social media interview時真的hold不住了，真的好抱歉。這一刻的我好多了，大家不要太擔心，我今晚會再好好休息的，真的明白到，健康才是最重要。」
不時傳出MIRROR成員因工作太多，休息嚴重不足的傳聞。作為組合其中一員，姜濤亦曾經在出席活動時暈倒。在去年9月14日，姜濤出場不久後，在影大合照時突然暈倒跌下，三位成員即時扶他起身，但他神情十分辛苦。當時錄下的影片見到，姜濤在影大合照時，他慢慢開始表情僵硬，且眼神浮動，但他也非常專業的露出笑容，不過當時已看得出他非常不適。當他突然跌下來時，身旁的Jer也嚇一跳，立即扶他一把。雖然之後MIRROR的經理人花姐有在IG為姜濤「報平安」，不過姜糖們仍非常擔心。
《膠戰》去年播出後大受歡迎，第二輯《膠戰S2》載譽歸來，第一集已經見到主持之一的Edan呂爵安「瞓身」玩遊戲，在跑石春路時跑到臉色也變青。Edan在節目播出當晚開Live時自爆，其實自己在拍攝《膠戰S2》時已經暈倒過一次，早前拍攝劇集《i.SWIM》時又再暈過，工作過於繁忙，引起不少粉絲擔憂。
2018年8月，一向身體健康的余德丞在踢足球時暈倒，當晚更昏迷不醒直入ICU。醫生亦確定余德丞休克原因是心律不正，可能與遺傳或基因突變有關，10日其母親向傳媒表示兒子余德丞逐步蘇醒和康復，9月份才正式出院。
2021年洪卓立到順德拍劇時突然抽搐暈倒，更從高處墜下，昏迷超過10分鐘口吐白泡。事後經理人公司回覆，表示：「頭部檢查是正常的，現在就是因為膊頭落地，所以左手暫時不能舉起，正在做物理治療，他確是一度昏迷而且缺氧，但是我們以最迅速嘅時間送了入醫院，救傷車亦非常快的到達，在救傷車上進行急救，雖然有嘔吐，但是已經在救傷車上蘇醒。」他本人回應時也表示：「前排係食得比較少嘢，加上天氣熱戲服又較厚，可能加上燈光就中暑。」