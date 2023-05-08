CHILL CLUB頒獎禮 | Anson Lo票數超越MIRROR　竟同姜濤有關？

ViuTV 音樂頒獎禮《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》昨晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行。年度組合金獎則毫無懸念地由MIRROR奪得，年度男歌手金獎和銀獎由MIRROR人氣成員Anson Lo（盧瀚霆）和姜濤奪得。而今年Anson Lo也是連續第二年奪下年度男歌手金獎，人氣可見一斑。

MIRROR奪「年度組合」金獎。（直播畫面）

頒獎前主持人先公布得獎票數。今年年度組合獎共有約17.1萬人投票，MIRROR所得票數為13.7萬票，相比起去年所得總票數9.1萬票，今年成績有所提高，力證MIRROR人氣不減。而年度男歌手金獎總投票人數則為23.5萬人，Anson Lo所得票數為16萬，相比起去年亦有所進步。

MIRROR昨晚首度現場公演《RUMOURS》。（影片截圖）

不過有網友留意到，Anson Lo今年所得票數竟然仲高過MIRROR，組合獎總投票人數都不及年度男歌手獎，令人頗感疑惑。正常推斷，神徒（Anson Lo粉絲專稱）理應亦是鏡粉，作為一向強調團魂的鏡粉，似乎不可能只投給Anson Lo，而不投給MIRROR。

此事引起網友討論，有網友疑惑為何神徒不投給MIRROR，有網友表示MIRROR已失去團魂，部分神徒因討厭姜濤與教主爭人氣，決定不投給MIRROR，只投給教主。實際上，鏡粉內鬥亦非新鮮事，連姜濤今年在台上都公開講到，神徒和姜糖常因偶像有拗撬，早前Anson Lo出席西九音樂節表演時，部分激進姜糖拉大隊走人，鬥到出面。故此，有網友認為，不少神徒早由「團粉」（團體粉絲）變成「唯粉」（只支持團隊單一成員的粉絲），更熱衷於只投給教主，而非MIRROR全體成員。

Anson Lo奪年度男歌手金獎。（節目截圖）

姜濤奪得「CHILL CLUB年度男歌手獎」銀獎時向隊員逐一致謝點評。(節目截圖)

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