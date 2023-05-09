胡杏兒夫婦越南度假素顏曬長腿　不及手上百萬名錶搶鏡

胡杏兒近年在內地工作不斷，大量綜藝節目劇集、央視大型晚會都見到杏兒身影，身價水漲船高。早前偷閒與老公李乘德Philip出埠度假，素顏仍容光煥發，都不及二人手上價值連城名錶搶眼。

胡杏兒早前偷閒與老公李乘德Philip出埠度假，素顏仍容光煥發。（IG：@hakkaphil）

杏兒與老公放下三名兒子，到越南富國島最高級、最奢華的Regent Villas & Resort Phú Quốc過二人世界，酒店設有無邊際泳池，房型只有套房及設私人 Pool Villa 的別墅。Philip多張照片中，杏兒都幾近全素顏示人，長袖泳衣及度假服，除曬出長腿，手上百達翡麗Aquanaut系列，橙色錶帶非常搶眼，5968A是系列首款計時腕表，配備自動上弦飛返計時機芯，採用橙色計時顯示，與黑色漸層設計錶盤形成鮮明對比，炒價逾100萬﹗

胡杏兒曬長腿兼與老公李乘德Philip放閃。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒手上名錶相當搶眼。（IG：@hakkaphil）

而李乘德手上的愛彼Royal Oak手錶更是品味表現，疑為型號26586IP.OO.1240IP.01自動上鍊萬年曆超薄腕，1972年以世界第一款奢侈運動手錶的概念面世，機芯厚度僅為2.89毫米，錶殼高度為6.3毫米，是全球最為纖薄的自動上鍊萬年曆腕錶，結合鈦金屬和950鉑金兩種材質而製造，緞面拉絲鈦金屬錶殼，搭配經防炫光處理藍寶石水晶玻璃鏡面與底蓋、抛光950鉑金錶圈及鍊結、鈦金屬旋入式錶冠，要價逾百萬港元，絕對是身份象徵。