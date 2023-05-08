MC張天賦十大中文金曲成大贏家　獲內地「賦二代」封為真香港頂流

《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會於周六（6日）舉行，出道僅僅兩年多的MC張天賦奪得「最優秀流行男歌手大獎」，再憑《老派約會之必要》奪下「全球華人至尊金曲獎」，成頒獎典禮大贏家！

MC。（資料圖片／梁碧玲攝）

一向在內地頗有人氣的MC奪獎後，除了香港粉絲戥他開心外，內地粉絲亦一片歡騰，紛紛於社交網上恭喜MC，稱讚他有實力又靚仔。近日「頂流」一字由內地紅到香港，有內地「賦二代」將MC捧為新香港頂流，大讚：「香港頂流難道不是他嗎」、「這才是香港的頂流」、「這才是香港公認的新人王吧？」更有人截下MC奪獎片段，稱讚為「香港頂流的巔峰時刻」。

MC在今年的十大中文金曲成為大贏家。（節目截圖）

說到頂流，亦不免有人比較MC和MIRROR。有內地「賦二代」大讚他靠自己紅過羅湖，勁過MIRROR人氣成員姜濤和Anson Lo（盧瀚霆），「MC靠自己紅出了羅湖好過那個團多多聲！！賦王萬歲！賦二代萬歲」、「chill club年度男歌手我真的不明白 那個票數MC、林家謙、姜濤、馮允謙，4個男歌手的票數加起來，才有Anson Lo一半票數，看得我很迷惑」。

說到頂流，不免有內地網友比較MC和MIRROR。（資料圖片）

實際上MC早在去年已紅過羅湖。去年7月張天賦推出《老派約會之必要》，當個星期在內地串流音樂平台「QQ音樂」上成為香港地區榜的第一位，打敗TVB小花炎明熹，推出四星期後該首歌仍在排行榜頭十名，相當強勁。當有網友留言指「可惜紅不過羅湖」時，其他網友澄清MC已紅遍廣東地區，「粵語區地方已經紅了，廣州這邊很多人聽他的歌」、「他在廣東很火的」、「佛山這邊很多人都聽過他的歌了哦」。

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