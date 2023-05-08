中年好聲音｜周吉佩每月收入上邀畀太太　心甘命抵：我好滿足到佢

《中年好聲音》節目深受歡迎，TVB乘勝追擊更為一班參加者舉辦一連三場演唱會。周吉佩奪得《中年好聲音》冠軍立即受到追捧，他今日（08/5）出席演唱會綵排時表示多謝粉絲的支持。



《中年好聲音》冠軍周吉佩表示太太幫了他很多。（陳順禎 攝）

談到「粉絲」兩個字，他表示現時粉絲專頁人數已達2000多人。他說：「我答應過攞獎就請fans食飯，有100人左右，啱啱已經食咗啦。我太太而家幫我安排好多fans gathering，fans club入面嘅嘢，開咗一個月左右初步人數2,000左右啦，但係實際數字真係唔知幾多。」

周吉佩選唱慢歌《Forever Love》，獲得91分，排第一名。

自彈自唱、Rock爆上陣的周吉佩，因選錯Key失卻不少分數，並遭舒文即場要求升一度重唱一段。

早前訪問中，周吉佩提到自己有另一份傳媒工作，他表示現時會努力兼顧兩邊工作。他說：「暫時未有方向，希望兩邊工作都做好，之後先決定再點。兩樣都專心㗎，兩邊都會抽時間做好。」

周吉佩為《中年好聲音》演唱會綵排。（陳順禎 攝）

成為《中年好聲音》冠軍後收入增加了？他笑言他的「財政大權」都歸太太管理，自己並沒有理會太多。他說：「我都唔係好清楚，因為有好多活動。我同公司傾都係，有演出畀我。個期OK，我就『好呀！』我就做㗎啦。話畀大家聽，我而家唔睇錢，乜都做！最緊要自己有多啲演出機會。」

周吉佩和太太。（網上圖片）

收入全歸太太管理？他回答：「我話你聽啦，太太除咗管理我嘅錢，連衣着都要管。我真係冇佢唔得。（人生嘅management？）冇錯！佢規劃晒我嘅人生，就算前排，我睇完人哋點睇我，而令自己唔開心嘅時候，佢連呢樣嘢都會輔導我。太太除咗管錢仲管晒我所有嘢。」他坦言，太太還會替他買好衣着服飾，他說：「嗰日決賽條底褲都係佢幫我買，呢隻耳環又係佢買，帽嗰啲都係佢買。」

周吉佩透露太太在財政上很「進取」，而自己又滿足到。（陳順禎 攝）

不過，周吉佩還是有私己錢用的。他說：「好似買支結他，呢啲佢就管唔到我啦。」每個月有多少零用錢？他笑言：「我又冇計喎，不過我好夠使，可以請晒太太、朋友食飯，畀埋家用，小朋友去玩都OK，呢樣嘢佢就唔會計算咁多。」收入全歸太太分配？周吉佩回答：「我只可以話畀你聽，我太太，我每個月都會好滿足到佢，同埋佢都進取，我都滿足到。」