姚焯菲被嫌亂掉垃圾新學期已換室友　斥遇初戀拖新歡報道：亂作

現年16歲的《聲夢》小花姚焯菲（Chantel），早前被影到在尖沙嘴街頭鬱鬱寡歡、嬲爆爆，要富爸爸出盡渾身解數氹她笑。有指她返港期間到最愛的主題樂園遊玩，期間竟然撞到曾與她影親密照的初戀男友Marcus Kwok，對方還拖住新歡，令Chantel心情大受打擊。

現已返回新西蘭繼續讀書的Chantel昨日（7日）接受商台健吾的電話訪問，對於被指失戀，她即否認：「屋企人有send條link畀我，但唔知係封面，但嗰個真係亂作，嗰日真係同咗朋友去（主題樂園），但唔知點解話我唔開心。」被於被指跟爸爸行街即嬲爆爆，她解釋：「嗰日我真係個肚唔舒服，可能食錯嘢。」主持人指若在傳媒競爭激列期可能會被指疑孕味濃，Chantel無奈說：「好彩未去到呢個程度。」

有指姚焯菲被爆戀情後，爸爸即棒打鴛鴦，並送女兒去新西蘭讀書。（IG圖片）

二人曾與大班朋友同遊主題樂園。（IG圖片）

Chantel直言在訪問期間，有時自己會講錯說話，或被誇大其詞，指早前受訪時透露在新西蘭來自北京的室友埋怨她將食物亂掉，她重申二人沒有鬧交：「大家講到有少少磨擦，其實佢只係叫我唔好將食物攞房間，驚搞到有蟲蟻所叫我攞出房。」不過，在第二個學期，Chantel已換了另一位室友，她解釋：「其實每個term都會轉，每個人會喺紙寫低想同邊個及最唔想同邊個一間房，或要求自己一個人住，咁我依家個室友係當地人，我初初去到已經同佢friend咗。」

Chantel已重返新西蘭留學。(姚焯菲ig)

Chantel話好掛住屋企。(姚焯菲ig)

Chantel透露她選擇了一間不足一百人，但自由度較高的國際學校，不需要每日穿整齊校服到禮堂食飯，可以隨自己喜好帶食物上房，還可以申請晚上6時後外出。而該校暫時只有另外三個香港學生，Chantel直言甚少交談：「我好少同香港人玩，現在有三個香港人，一個同級、一個大過我、一個細過我，但好少接觸，佢哋就同香港人或內地人一齊玩，我就多數同本地人玩，唔同friend group所以好少傾偈，但我估佢哋係識我嘅。」

Chantel透露1月初到新西蘭讀書，之後短暫留港後再返新西蘭，思鄉病更濃，她說：「我返咗新西蘭一星期左右，仲有jet lag。返過香港之後，發現屋企真係好正，好掛住爹哋媽咪，知道對比後返嚟真係好掛住屋企。」

Chantel真係好鍾意去主題公園。(姚焯菲ig)