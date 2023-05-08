陳蕾頒獎禮服飾4次鬧笑話　牛仔裙箍頸缺氧、耳環勾口罩霸氣盡失

陳蕾近年著衫愈來愈型，頒獎禮當然都一定盛裝打扮，以昨晚（7日）的《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》，她以一雙看似高達10吋、勁到踩高蹺一樣的高踭鞋，成功搶鏡，但條裙上台時就有甩轆。據非正式統計，陳蕾可以說是頒獎禮「黑氣石」，每次著到靚一靚見人，最後都有蝦碌事發生，有次更因服裝箍頸搞到差點缺氧！



陳蕾昨晚以超霸氣的Marc Jacobs服裝現身《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》，上身有淺紫色掗拃連身裙，但最搶一定是超高白色高踭鞋，令原本身型嬌小的她自誇即時增高至182厘米，高過不少男歌手，又首次高過173厘米高的好友岑寧兒，笑稱：「今日我好孤獨，因為男男女女都冇人靠近我。」

陳蕾成為一日限定巨人，自稱身高182cm！（Instagram：pantherchan）

頒獎禮上她獲得「年度女歌手銀獎」時就因服飾而鬧出笑話，本身想型爆上台都立即霸氣盡失。觀眾可能以為對鞋太高出事，例如跌親或拗柴，但原來是她被鄰座的MC張天賦坐住條裙！陳蕾正想行上台領獎，卻行極都行唔郁，但身邊人掛住恭喜她而太忘我，令她好幾秒後先成功離座，並笑場打MC，場面搞笑。她攞完獎即笑住向經理人投訴：「MC坐住咗我條裙呀！亂晒呀！我起極都起唔身，差啲X街呀我！」

陳蕾被身旁的MC張天賦坐住條裙，幾次想行上台都行唔到，但MC太忘我，好幾秒後才縮腳。（電視截圖）

其實陳蕾服裝出事非首次，今年初《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，她以MARINE SERRE的露肩牛仔裙亮相，靚就靚，但由於牛仔布料沒有彈性、條裙又多銀色扣有一定重量，頸箍又緊，令她整晚勒住呼吸困難，唱歌時好幾次想調整頸箍，狀甚辛苦，連林家謙都笑她「扣喉台風」！陳蕾接受訪問時也說：「條裙好重，真係著到個人暈暈哋，有啲缺氧。」她認自己「要靚唔要命」，又指造型師對此感到內疚，即時找第二套牛仔裙給她換。

陳蕾的牛仔戰衣又緊又重，她直言差點缺氧，邊表演邊要調整頸箍。（資料圖片／陳順禎攝）

陳蕾受訪時仍很辛苦，自爆差點暈低，完騷即換裙。（資料圖片／陳順禎攝）

除了今年兩次以外，前兩年叱咤她都連環出事，如《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，陳蕾以入行以來最性感的小背心示人，討論區每次有陳蕾Post都必定有人翻貼這輯相。雖然該晚陳蕾沒有攞獎，但開幕出場時，裙尾就疑被鞋踭絆倒，令她不得不止步。

陳蕾這套戰衣，堪稱入行以來的性感顛峰！（Instagram：pantherchan）

陳蕾（左一）上台時，鞋踭踩到裙尾，險些跌親，當其他歌手忙於同觀眾打招呼，陳蕾就在整鞋踭，場面搞笑。（影片截圖）

至於《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，由於當時仍然是疫情高峰期，歌手在台下都要全程戴口罩，陳蕾獲頒「叱咤樂壇女歌手銀獎」時激動落淚，本來場面很感人，誰知她邊行邊除口罩，耳環又勾實口罩除唔到，哭笑不得，最後要勞煩工作人員幫手先可以順利除罩。

陳蕾知道自己得獎，激動落淚，一邊喊又一邊除唔到口罩，令人哭笑不得。（影片截圖）