鄭秀文新歌搵靚仔Jeffrey合作　肉色連身衣躺沙漠演繹痛苦勁震撼

歌手鄭秀文（Sammi）即將在紅館舉行《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》，今日（8日）開始優先訂票，並且已經火速售罄。

Sammi鄭秀文推出演唱會主題曲《致我們的夢想》，找來今年新人魏浚笙（Jeffrey）合作﹗

Sammi最近推出新歌《致我們的夢想》，一向喜歡與新人合作為樂迷帶驚喜的她，今次邀請靚仔新人王魏浚笙（Jeffrey）合作。日前得到逾百位圈中好友在IG story出帖應援，令她非常感動。MV今晚6時首播，不少Fans留言大讚MV非常精彩。今次MV在台灣拍攝，創下她的MV製作史紀錄，動員100位舞者，她四個造型，連續兩天在沙漠、廢墟、水池和巨型銀幕又唱又跳，散播相信夢想，就算在痛苦低谷亦能綻放驚人力量的信念。

Sammi最近推出新歌《致我們的夢想》，今次邀請靚仔新人王魏浚笙（Jeffrey）合作。

Sammi興奮地說：「今次專登飛到台灣拍MV，總共有100位舞者，喺我自己製作史上其中一個大製作。《致我們的夢想》係一首非常之正能量嘅歌曲，係講一個人點樣喺最痛苦嘅低谷裏，綻放出令人驚嘆嘅力量。相信自己、相信夢想，就算喺廢墟之中，都可以尋找到新力量，爆發出好大嘅能量。」Sammi經常與不同單位合作，「尋找新力量」可說是她的強項。她說：「今次首歌特別啲，除咗我Sammi之外，我仲搵咗一股新嘅力量一齊合作呢首歌，featuring部份有魏浚笙Jeffrey。」活潑的Jeffrey「Yo」住出場，他笑說：「要好有rapper feel！」Sammi續說：「今次首歌有一個幾特別嘅和聲部份，我就搵咗Jeffrey，佢已開展緊歌唱事業，係幾特別嘅一次合作。」

Sammi今次拍MV總共有100位舞者。

人氣新人王Jeffrey站在天后Sammi旁邊，沒有怯場，而且很有活力、表現真誠。Jeffrey說：「多謝Sammi前輩嘅欣賞，今次合作係一件好感恩嘅事情，唔知點解見到Sammi就有一種熟悉嘅感覺。」Sammi對他說：「其實去年已經搵你，好早㗎啦！但因為大家都忙，延至今年先至去做到呢首歌。去年接洽，你好好，好快就答應。」Jeffrey說：「好多謝你嘅邀請，我好期待。（點解你剛才話我有熟悉嘅感覺？）見到你，我無嗰種恐懼感，正常見到前輩會有一種恐懼感。（因為我後生囉！）係呀！因為Sammi前輩同我年紀差唔多，大家可以傾得好埋。」拍MV之前，Sammi與Jeffrey一齊錄歌，二人有說有笑，過程非常愉快和順利。

人氣新人王Jeffrey站在天后Sammi旁邊，沒有怯場，而且很有活力、表現真誠。

MV中，Sammi有四個造型配合四個場景，首日拍攝主要是與舞者和Jeffrey，於水池和廢墟場景跳唱，一百名舞者不同款式的服裝，與Sammi動作一致的舞步，加上強勁聲勢，畫面非常震撼，在場的工作人員都表示「毛管戙」。而第二天拍攝，Sammi穿上性感有型火紅服飾，與舞者十幾位在宮殿的布置跳唱，隨著他們身後巨型銀幕轉換和燈光變化，帶出不同視覺感受。她說：「噚日同一百位舞者跳舞，拍到清晨五點。今日繼續拍攝，嚟到『夢想虛擬攝影棚』，好大個虛擬畫面，隨時可以將我哋送去世界任何地方，呢一刻喺一個宮殿裏面，下一秒就去咗另一個地方。依家拍MV可以成個畫面和風格變得豐富和簡單⋯⋯其實都唔簡單，因為呢個MV都要拍兩日。」今次MV除了動員龐大人力，還利用科技，刺激歌迷的感官享受。

Sammi有四個造型配合四個場景，首日拍攝主要是與舞者和Jeffrey。

而MV拍攝最後一場，是Sammi穿上肉色連身服在沙漠場景，獨自演繹痛苦的狀態，她哭不成聲，豆大眼淚如雨下，見者心痛。導演滿意喊Cut，工作人員連忙遞上紙巾，雖然Sammi再次展示笑容，心情似乎已平伏下來，但當她回看片段時再被感動，又再落淚。而她在IG出帖透露：「這是拍攝MV最後的一個鏡頭，我清晰記得當時很多情緒湧上心頭，拍完這個鏡頭，我的眼淚也一直流個不停。」她在另一篇帖為MV導賞：「勵志的歌未必只有正面，而不能有掙扎、有難過、有痛。《致我們的夢想》這歌不想只美化夢想，而是將追尋夢想的『快樂勇敢和痛苦掙扎』誠實表達。」

MV拍攝最後一場，是Sammi穿上肉色連身服在沙漠場景。