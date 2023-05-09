肥媽李鼎｜游嘉欣唔知咩係受精蛋　肥媽：好似A0唔等於係處女

TVB飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持，昨日（8日）已經播到第七集，主題是「富貴如浮雲」。肥媽透露曾經吃過的一碗粥要24萬，但吃完後覺得不外如是。

《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持。(《肥媽李鼎》截圖)

肥媽今集煮魚粥，她在熬粥時，游游繼續化身問題少女，走去問肥媽熬粥的比例是多少：「其實水同米嘅比例係幾多先煲到一個靚粥？」肥媽吃驚的問：「煲粥都要比例？」她立即把問題拋給鼎爺。之後游游又問正在處理鯇魚的肥媽：「其實咁樣一條鯪魚要幾錢？」肥媽說：「呢條唔係鯪魚，係鯇魚嚟。」說完肥媽立即翻白眼，而游游亦立即道歉。

游游繼續化身問題少女。(《肥媽李鼎》截圖)

游游又問正在處理鯇魚的肥媽：「其實咁樣一條鯪魚要幾錢？」。(《肥媽李鼎》截圖)

之後肥媽煮鴿子蛋糖水，鼎爺就教游游分白鴿蛋，指白鴿蛋煮熟後會是透明：「白鴿一胎最多生兩隻蛋，仲要照過係不受精先賣畀你，受精係唔會賣畀你。」游游即爆出一句：「咩叫受精？」鼎爺立即高呼：「哎啊，救命！」肥媽見狀便教游游：「受精即係可以孵出鴿仔，就好似A0唔等於係處女。」

肥媽煮鴿子蛋糖水，鼎爺就教游游分白鴿蛋。(《肥媽李鼎》截圖)

游游即爆出一句：「咩叫受精？」鼎爺立即高呼：「哎啊，救命！」(《肥媽李鼎》截圖)

問題少女游游繼續發揮本色問鼎爺百花鴿是否一定要放蝦膠，肥媽立即加入開玩笑：「有一種唔放得㗎，叫泥膠！」眾人立即大笑，歡笑聲傳遍整個廚房。