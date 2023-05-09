雯雯終於成功搬屋竟遇無良業主慘被「玩」　遭反口幾乎要流落街頭

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，兩人三年抱三，結婚至今已育有3名兒子，但去年在最細兒子未滿一歲時，雯雯已周期性嗌離婚，被網民戲稱做「離婚界KOL」。雯雯曾多次在IG上大呻Steven「又廢又懶」兼疑似發表離婚宣言，不過兩人至今依然維持婚姻關係，早前一家就因為搵地方搬屋問題而令到雯雯十分苦惱。日前他們終於成功搬屋，然而過程中卻遇到不少阻滯，更疑被無良業主「玩」慘遭臨時反口，幾乎要流落街頭。

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG：@ugly__mama）

雯雯昨晚於IG出post表示：「呢個幾星期經歷嘅就好似坐過山車咁，租咗屋簽哂約，大搬個日，已經搬哂嘢過去，當晚同我講唔租比我。當晚佢三個仲要病得好犀利發高燒，第二日即刻租咗第二個地方，叫做錯有錯着，個地方好舒服，所有嘅人同業主都好好。前日三個一齊去急症，病極都唔好，今日終於到我大病，佢哋三個又持續發燒，不過我相信新地方會帶來好運，只要我堅持同努力，成家病埋呢一場，之後一定會好💪喺呢件搬屋事件上面，真心好多謝出心出力幫助同陪伴係我哋身邊嘅人，如果唔係當晚連埋，所有屋企嘅嘢同埋狗仔都唔知可以去邊。每發生一件事，都會成長同上一課，包括今次咁大件事。我對好多事情都有唔同嘅睇法同成長。」

雯雯出post講述搬屋經過。(雯雯ig)

不少網民都留言為雯雯一家打氣，讚她為母則強：「好驚險，好彩揾到更好嘅地方住🙌」。有網民就質疑業主：「簽哂約唔租，佢應該要賠錢」、「個業主勁衰囉，點解要搬哂過去先唔租！🔥」、「啲咁衰嘅業主早走早著，加油，祝福你」。

雯雯要湊住3個小朋友真係唔容易。(雯雯IG)