陳茵媺無懼公開素顏真面目現歲月痕跡　孖陳豪拍拖竟忘記一重要事

陳豪 (Moses) 與老婆陳茵媺 (Aimee) 於2013年結婚,婚後兩人育有三名寶貝仔女組成五口幸福之家,一家人生活幸福美滿。Moses與Aimee雖然已經做了爸爸媽媽,日常生活重心都放在仔女身上,但並不會因此而忽略了彼此,兩人由拍拖到結婚生B至今依舊十分恩愛,今年是兩人結婚20周年,他們之間的愛亦從沒有減退。

陳豪陳茵媺一家五口。(陳茵媺ig)

昨晚Aimee於IG post了她與老公Moses撇低仔女拍拖享受二人世界的合照,並留言寫道:「Been so long since we last had a #lunchdate together... we chatted so much we were late picking up the boys 😅😅 (自從我們上次一起 #午餐約會 以來已經很久了......我們聊了很多,以至於遲到了去接仔仔)。」相中可見兩人食西餐撐枱腳,恩愛之情羨煞旁人。Aimee素顏出鏡,無懼讓大家見到她的真面目。即使看到有些歲月痕跡,清楚見到眼紋,卻依然十分靚女。

今年係陳豪與陳茵媺結婚20周年。

