盤點蔡少芬十個絕美造型　《天倫》純過蒸餾水獲大讚靚過韓國女星

蔡少芬早前在內地真人騷《乘風2023》中，以當年在《洛神》中的經典薄紗掩面造型演唱插曲《惜花》，依然溫婉清秀、清新脫俗，49歲的她美貌完全不輸當年28歲的自己，在網上引起熱烈討論。事實上，蔡少芬由出道以來演的每個角色，都是美得令人窒息的程度，一起重溫她十個絕美造型，哪一個最look最令你印象深刻呢？



（《乘風2023》截圖）

蔡少芬於1991年以17歲之齡參加《香港小姐競選》憑著自身的高雅古典氣質讓她獲得了港姐季軍，成為了當時最年輕的港姐。

蔡少芬於1991年以17歲之齡參加《香港小姐競選》，奪得季軍。（MYTV SUPER）

蔡少芬當選港姐後，加入TVB拍的第一部劇集就是古裝劇《風之刀》，當時她在劇中飾演「凌湘」，古裝扮相的Ada簡直美若天仙。

《風之刀》入面的蔡少芬真的相當有氣質。（網上圖片）

1993年蔡少芬主演的古裝劇《魔刀俠情》播出，這是她首次擔正做女主角的劇集，留着空氣劉海十分青澀甜美。

古裝的Ada真的是不得了。（網上圖片）

蔡少芬於1993年演出劇集《天倫》，扮演害人無數的惡女「齊雪兒」，不過她的外型卻非常無害清純到不得了，近年她在劇中的劇照亦多次瘋傳番hit，網民大讚靚過不少韓國女星。

提到最經典的造型，不得不提蔡少芬在《天倫》入面的黑髮齊陰造型。（網上圖片）

蔡少芬在1994年電影《九品芝麻官之白麪包青天》中，飾演青樓女子「如煙」，時而溫柔時而霸氣的一名令人相當喜愛。

青樓女子造型都冇得輸。（微博圖片）

蔡少芬在1995年的《孝感動天》中飾演活潑單純少女「于緹縈」，打扮相當嬌俏可愛。

蔡少芬的打扮相當嬌俏可愛。（網上圖片）

當然少不了1997年的《洛神》，蔡少芬完美演繹出溫婉清秀和清新脫俗的「甄宓」，至今仍然是不少觀眾心中最佳的古裝look演員之一。

蔡少芬完美演繹出溫婉清秀和清新脫俗的「甄宓」。（網上圖片）

2011年，蔡少芬在內地劇集《後宮甄嬛傳》中飾演霸氣十足的皇后，雖然令人恨得牙癢癢，但她卻憑美貌得到觀眾的喜愛，在中港台知名度大增。