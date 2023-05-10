肥媽李鼎｜肥媽突然分享「有愛先有性」：唔愛嘅男人上唔到床

TVB飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持，昨日（9日）一集主題是「我的威水朋友」，鼎爺大談好兄弟李小龍，而肥媽就透露與美國時任總統克林頓認識。

《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持。（《肥媽李鼎》截圖)

肥媽亦講到克林頓的女朋友萊溫斯基：「你有冇睇佢條女，係女朋友，佢梗係鍾意食肥嘢先會愛件肥㗎啦！」鼎爺問：「如果克林頓識得你早，或你識得佢早，就冇萊溫斯基。」肥媽即說二人是同時期認識，更開玩笑的說：「我唔知佢鍾意食肥豬肉啊，如果我早知，我做咗萊溫斯基啦！」

肥媽開玩笑的說早知道克林頓喜歡肥，就做咗萊溫斯基。(《肥媽李鼎》截圖)

肥媽又講到當年得到亞洲傑出人士獎，她媽媽與克林頓握手，媽媽手上戴著戒指，當克林頓用力握下去時，媽媽突然飆出兩個字的髒話。肥媽表示十分驚嚇：「嚇到我哋呢，我哋嗰圍全部都係中國人嚟，全部企喺身，好驚啊。」之後克林頓便被保鑣帶走，肥媽驚惶失色地問媽媽為什麼罵克林頓，而媽媽非常豪爽的說：「咁係啊嘛，揸到我隻手咁痛！」

肥媽大爆啊媽見到克林頓講粗口。(《肥媽李鼎》截圖)

之後游游問肥媽若可以重新選擇，她會否做不同的決定，肥媽便說當然不會：「如果你識咗個偉人，為咗佢賺咗舊錢，你都唔同佢嘅，我哋唔得嘅。」然後便金句王上身：「我唔愛嘅男人我上唔到床㗎，或者大佬（鼎爺）唔愛嘅女人上到床，男人用另外個腦諗嘢㗎嘛，女人講感情㗎講感覺㗎嘛！」游游立即問：「你講得咁出面得唔得㗎？」鼎爺亦即指男人也很重感情的。

肥媽金句王上身。(《肥媽李鼎》截圖)