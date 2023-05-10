鍾嘉欣三代同堂天倫樂餅印媽媽靚樣搶鏡　仔女一行為獲激讚好家教

鍾嘉欣（Linda）於2015年與脊醫老公Jeremy Leung結婚，婚後3年抱兩先後誕下大女Kelly與二仔Jared，去年再誕下孻女Anika，組成了五口幸福之家，一家人在加拿大定居，生活愉快。近日Linda就帶同三名仔女從加拿大回港探望親朋好友，昨日她於IG post了她與爸媽及仔女三代同堂，到主題樂園酒店住宿的天倫樂靚相和短片同大家分享。

Linda近日帶同3名仔女返港探望好友，當中包括胡杏兒一家。(鍾嘉欣ig)

Linda的三代同堂合照中，除了她的仔女萌爆樣子吸晴，她媽媽的凍齡美貌亦十分搶鏡，氣質優雅得體，Linda與媽媽可說是餅印似的，靚樣原來是遺傳自媽媽。另外，Linda又拍了片影住仔女進入baby shark主題房的情境。片中可見大女Kelly與二仔Jared一入房內已好乖地自動除鞋，沒有着鞋踩污槽地氈，Jared興奮得走上床躺下，又走到梳化上開心地跳了起來，鏡頭又影到孻女Anika坐在bb車上，相當趣緻。有網民就留意到Kelly與Jared入房即除鞋的細節，留言大讚他們：「小朋友有家教，冇著埋鞋踩張梳化👍🏼👍🏼👍🏼」。

Linda一家五口。(鍾嘉欣IG)

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