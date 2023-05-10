法言人｜陳嘉慧拍迷姦戲眼神交足戲　最擔心唔係要除衫反而係呢樣

無綫新劇《法言人》踏入結局篇，每集劇情都高潮迭起，昨晚（9日）一集Alice（何依婷飾）到電影公司簽約時遭電影公司高層Ada（楊梓菁飾）「軟禁」，目的是按TK（陳少邦飾）要求將Alice送到Martin（唐嘉麟飾）手上。幸好Alice及時察覺危機秘密通知男友Hogan（丁子朗飾）及好友Tony仔（容天佑飾），二人硬闖電影公司勇救Alice並引發連場打鬥，其間「功夫新星」容天佑與精通詠春、巴西柔術、泰拳、八卦掌及綜合格鬥等多種武術的楊梓菁惡鬥「最強腿功」。

瞓低搏鬥完一輪可以即刻緊接起番身都唔易。

天佑除了要一打二，更要做出多個高難度「飛腳」動作，包括「高飛腳」、「低飛腳」及「倒掛飛腳」，其中起完低飛腳即緊接起身追趕目標的動作更是盡顯腰力、腳力；至於施展「連環無情腳」及「旋轉較剪腳」的楊梓菁，則獲網民大讚打得有型兼有美感。

兩對「最強大腿」終於埋身肉搏，精彩！

工作人員透露為求盡善盡美，天佑與梓菁事前專誠抽空接受特訓，天佑更一有空便喪谷體能，天佑說：「呢個場口體力當然少啲都唔掂，所以嗰時只要唔使開工，我都會去gym room度跑步練氣，做重訓鍛鍊肌肉，同埋拉筋慎防拍動作戲時拉傷。如果真係開工開到好攰冇精力再去做運動時，就惟有喺屋企抱住我隻差唔多接近50磅嘅狗仔喺幾層樓梯度來回跑，最緊要練番好條氣，順便當抽時間陪吓隻狗。」雖然「最強腿功對決」時長只有約分半鐘，監製陳志江透露為求拍出最佳效果，天佑足足打足一日劇組才收貨，天佑事後亦笑言當日收工「攰到冇乜胃口」：「反而食清咗。」

呢招倒掛飛腳真係少啲腰力都唔掂。

另外，Tk為了討好Martin，還有將魔爪伸延至「律政小花」Grace（陳嘉慧Erica飾），二人與Adam（張達倫飾）等人傾公事期間，TK眼見Martin垂涎Grace美色，竟落藥令Grace險被迷姦，幸好在Grace寬衣解帶之際，Adam趕至將其救走，獲網民讚「奸得嚟有底線」，相當搞笑。

迷離眼神又確係幾神似。

不過Adam因此一役與TK種下牙齒印，令日後危機處處…談到相關場口，Erica受訪時坦言拍攝前心情緊張，而且做足功課：「因為我未拍過呢類型戲，所以喺拍之前我有上網睇吓啲前輩點做。其實去到現場，我覺得張達倫比我壓力更加大，因為佢知我第一次拍呢類型戲，所以好Take Care我感受。」

Erica飾演嘅Grace，最終幸好保住清白，呢一幕都影得Erica好有仙氣。

Erica笑言最難忘是被張達倫公主抱一幕：「因為嗰Take來來回回Take咗幾次，我都好擔心佢仲抱唔抱得郁我，因為我體重都比較重。」以甜美笑容見稱的Erica，是次演繹角色不但帶點機心，更因懷有不可告人秘密顯得心事重重，與以往角色差別頗大，Erica亦直指是次角色確實會有令觀眾意想不到的發展，敬請密切留意。

依婷呢個紅衣Look亦係贏盡好評。