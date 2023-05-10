流浪動物團體秘密對話疑爆出　Alton@MIRROR處理動物屍體慘被嘲諷

MIRROR成員Alton（王智德）去年主持ViuTV綜藝節目《勁騎26》贏得好口碑。去年5月播出的第六集《浪浪送行者》，邀來為流浪動物提供善終服務的義工團體「浪浪送行者」參與拍攝，期間Alton落手落腳親自處理流浪動物屍體，相當有心。

MIRROR成員Alton王智德。（影片截圖）

節目播出一年，突然有人於社交網爆出疑為「浪浪送行者」兩位義工阿峰和Sammi的對話錄音，對話中兩人大肆嘲笑Alton處理屍體時非常「騰雞」，又故意為難Alton，指示他用更困難複雜的方法取出膠袋內的流浪狗屍體，對話中一把男聲表示：「最搞笑呢，係嗰隻狗呀，我哋拎咗隻狗上會所呀嘛，我畀把鉸剪佢，（叫佢）嚟呀，拆開佢呀。嘩！佢老X驚到呀！直情將隻腳離隻狗三尺遠，跟住將個身烏前，鬨埋去剪索帶拎出嚟。跟住我其實唔教佢，我冇直接叫佢剪爛個袋，我要佢慢慢拎返出嚟。」

疑為「浪浪送行者」兩位負責人「阿峰」和Sammi私下嘲笑Alton。（FB圖片）

此外，對話更嘲笑Alton假喊，「佢真係格硬谷出嚟啲眼淚，好X流。」Alton又被指責倒漂白水落屍體態度厭惡，「佢驚啲漂白水好熔岩咁，個Mode，你都係踩吓漂白水有屍蟲啫，X，有乜分別啫，你行幾行已經冇嘢㗎啦。嘩佢擘到大字馬，跟住烏前，拉筋咁個樣倒落去，X佢老X，驚有毒咁樣，其實都幾X肉酸㗎！」此時疑為Sammi的女聲附和，指Alton似乎怕弄髒自己，Sammi靠近時驚慌大叫，「以為我要掂落佢度呀嘛！」

對話中該男聲透露似乎當時故意向Alton噴水，又指責Alton怕污糟，「最搞笑真係，佢根本就覺得好污糟、好X驚。跟住最大反差係咩呢，我踎咗喺隻狗隔離噴水，好X近距離。」又形容Alton拆袋厭惡到似換屎片，「佢拆一個袋已經係好臭嘅樣，擰埋一面，跟住再慢慢拆，再擰埋一面，好似你換屎片咁嘅樣，你幫你個仔換屎片，你擰埋一面咁嘅樣呢！跟住我同大佬望住佢，（問佢）你冇嘢呀嘛？快啲啦，催X佢。」

重溫Alton處理流浪動物屍體：

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有網友不滿「浪浪送行者」負責人態度，設立Facebook「浪浪偽行2.0」，並指責負責人對有心幫助流浪動物的Alton肆意嘲笑。有網友於片段下留言表示，「浪浪送行者」聲譽不佳已久。