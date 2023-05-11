蔡天鳳6月設靈出殯火化　遺體部分未尋回傳以3D打印重塑頭顱容貌

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）今年2月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，案件震驚全城。有消息指其家屬將於6月18日於大圍寶福紀念館地下寶福堂為Abby設靈，據悉，Abby的媽媽張燕花（五姐）已聯絡了寺院高僧人為女兒舉行佛教儀式的喪禮，並於翌日大殮出殯，靈柩將移送大嶼山寶蓮禪寺火葬。

蔡天鳳遇害時只得28歲。(ig圖片)

Abby天生愛美，由於Abby有部份遺骸至今仍無法尋回，據悉她的夫家特地請人為她進行遺體修護，以高科技3D打印技術及化妝重塑頸部、頭顱以及她的容貌，有指製作需時，故由領回Abby遺體到設靈出殯，至今長達2個月。至於到時可否瞻仰遺容則有兩個說法，一是經3D打印後可以看到其安詳遺容，亦有指她的遺體放入靈柩後，便隨即封棺不予瞻仰遺容。Abby的葬禮並不會對外開放，有指其家屬有意包下全棟殯儀館以保隱私。

Abby天生愛美。(蔡天鳳ig)

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