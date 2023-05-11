哥哥未打爆機「薩爾達」癌逝　弟弟接手完成遺願故事感動何泳芍

「薩爾達傳說」是近年遊戲佳作，不少玩家都十分享受其中的世界。日前台灣一位玩家於Facebook分享了一段屬於他和哥哥，關於「薩爾達傳說」共同的回憶，文章貼出後得到超過14,000個轉發及超過9萬讚好，大量網民都表示自己「一邊看一邊流淚」。



「薩爾達傳說」是近年遊戲佳作。（網上圖片）

故事始於數年前「薩爾達傳說」開售的時候，這位網友「Buyo Lee」與哥哥是由細玩到大的好兄弟，兩人共同的羈絆是一起玩各類型的遊戲，滿載歡笑。後來，因為哥哥不幸患上了癌症。

Buyo Lee在網上分享與患癌去世的哥哥之間的故事。（Facebook 圖片 / Buyo Lee）

網友Buyo Lee寫道：「當時知道你只能走安寧療程的時候，你告訴我死前想玩的最後一款遊戲是『薩爾達』。當天我馬上就去新光三越買了主機跟薩爾達，送去醫院看著你玩了半個晚上的新手任務，真心覺得這個遊戲好棒好有趣。你說自己已經沒有力氣出去外面的世界看看了，所以你想在這個大世界裡面冒險 。」

弟弟Buyo表示哥哥在走「安寧療程」時迷上遊戲「薩爾達傳說」。（Facebook 圖片 / Buyo Lee）

因為哥哥正在走「安寧療程」不能外出，但至少可以憑「薩爾達傳說」體驗不一樣的世界。可惜這位哥哥直到最後都未能全破這個遊戲。弟弟Buyo寫道：「如果真的沒辦法破完，希望我替你走完全程，希望我替你把遊戲玩完。我答應了，你也真的沒破完就離開了。」所以，這個遺願就交到了弟弟Buyo的手上。

可惜Buyo的哥哥最後也未能完成遊戲，最後將「破關」交給了Buyo。（Facebook 圖片 / Buyo Lee）

為甚麼弟弟Buyo會選擇在數年後公開這個故事？原來是因為「薩爾達傳說」最近終於要改版。這數年間，弟弟Buyo一直不肯將遊戲全破，因為生怕過關後就代表完成了哥哥的遺願，與哥哥的連結也就這樣消失了。

Buyo一直都不想「過關」，因為覺得完成遊戲後，他和哥哥之間的連結就等於消失了。（網上圖片）

他寫道：「你離開後的這幾年內，我有無數次站在魔王城的門口發呆，猶豫了老半天都沒有進去。我心裡總覺得把遊戲破關了，我跟你之間的聯繫就沒了。因為王國之淚要發售了，今天也硬著頭皮破完了，打完王的瞬間，不知道為什麼滿臉都是淚，破完的瞬間我們倆兄弟在醫院玩switch 的回憶，直接湧出來。」

網友「Buyo Lee」的哥哥每次買遊戲給他時，都會附上一句「No Game No Life」，十分之型。（Facebook 圖片 / Buyo Lee）

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帖文有大量網民留言，大多表示「羨慕你有一個拉風的哥哥」，「洋蔥太大顆了啦」，令還有人表示自己一邊看文章一邊流眼淚。也有人表示感同身受，寫道：「 我弟剛剛在49天前肝癌過世，他留下主機及一堆遊戲..看到你的分享照片，我又想起他了。」

何泳芍（Honey）睇完故事後都表示十分感動。（資料圖片）

愛好戶外活動，TVB藝人何泳芍（Honey）其實也有玩遊戲的愛好。她接受《香港01》訪問時，就表示大受Buyo與哥哥的故事感動。她說：「感動到喊呀！我仲記得第一次玩Breath of the wild係睇住我前男友玩，我都好記得個時晚晚一玩就玩6、7個鐘，有時會睇睇吓就瞓著咗，好有回憶，後來分咗手好一段時間先自己再玩返，然後就自己打埋大佬。我都覺得有一個人陪住去探索Zelda個世界係一種唔同嘅體驗，有個人陪住一齊玩真係好好多。我感受到Buyo同哥哥之間嗰種關係有幾深厚。」