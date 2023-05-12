霍家四父子罕同框悼念霍英東　孻仔霍啟仁多緋聞近年修心養性

作為香港家傳戶曉的霍英東家族，在內地亦頗有影響力，日前是霍英東先生誕辰一百周年的大日子，霍英東長子霍震霆，孫仔霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人）齊聚人民大會堂，出席紀念座談會。霍啟剛曬出四父子的合照，並寫道：「今天，是一個特別的日子，是我爺爺霍英東先生誕辰一百周年的紀念日。」他表示自己作為家族第三代成員，心情無比激動，更十分崇敬及敬佩爺爺。霍家四父子平日各有各忙，今次四人難得同框都西裝骨骨現身，打扮整齊講究，儀表堂堂。



霍家四父子齊聚人民大會堂，出席紀念座談會。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛與郭晶晶經常出雙入對。（資料圖片）

當中43歲的霍啟剛與郭晶晶婚姻美滿，去年當選港區人大代表，今年1月再被委任為香港藝術發展局主席，擁有多個頭銜的他，可謂家庭事業雙豐收。而39歲的霍啟山畢業於英國倫敦國王學院，回港後一直在家族企業工作，現任霍英東集團副總裁，亦是香港足總副主席，事業有成。至於孻仔霍啟仁是霍英東集團執行董事，平日甚少公開露面，十分低調。

霍啟山事業有成。（IG@eric_fok_）

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不過作為豪門子弟的霍啟仁年輕時亦多緋聞，自小備受寵愛的他早年被安排在英國留學，當時有一位外形出眾的女友Rebecca Lo，兩人愛得甜蜜又高調，但其後霍啟仁被傳暗撻Rebecca的閨密Antonia，又與台灣女星楊千霈傳出緋聞，最後霍啟仁與拍拖5年的Rebecca分手收場。其後Rebecca在家中割脈自殺，獲救後仍一心求死，在醫院跳樓不幸身亡，結束了24歲的生命。

霍啟仁年輕時亦緋聞纏身、桃花不斷。（視覺中國）

除了情史豐富之外，霍啟仁亦曾因捲入醉駕案而飽受爭議。2010年7月霍啟仁因涉嫌酒後駕駛被捕，同年10月開庭時，霍啟仁媽媽朱玲玲全程陪伴愛子，最後霍啟仁承認控罪，並指自己患上抑鬱症，被判160小時的社會服務令。經歷醉駕事件之後，霍啟仁變得更加低調，2019年與現任女友開始拍拖，據知對方來自泰國，兩人拍拖至今4年感情穩定，去年曾結伴出席馬天佑的生日Party，十分甜蜜！