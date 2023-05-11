楊洋再被爆與細9歲女星王楚然拍拖　酒店共宿三晚戀情有跡可循？

31歲內地男星楊洋五官立體精緻，樣貌宜古宜今，雖然作品不算高產，但依然坐擁大批擁躉，人氣居高不下，出道多年也緋聞不斷。日前，有內地狗仔繼2月之後，再度爆出楊洋與女演員王楚然戀情，指由4月22日至4月25日，兩人於酒店共宿三晚，即刻引起網友熱議。



狗仔再爆楊洋王楚然戀情。（微博圖片）

其實早在今年2月，已有網友爆料在馬爾代夫偶遇楊洋與王楚然，其後又發現兩人行程有很高的重合度，疑似戀情曝光。而在4月1日時，楊洋站姐一連發了六位同其傳過緋聞的女星，包括李沁、宋茜、張天愛、趙露思、喬欣、王楚然，其後還曬出六張親暱的滑雪相，寫著「尊重祝福」，通過細節對比後，確定是楊洋與王楚然，不過兩人都沒有對此做出回應。

楊洋英氣俊朗，演技亦備受認可。（微博@楊洋）

今次狗仔再度爆出楊洋與王楚然戀情，雙方依然保持沉默，但輿論愈演愈烈，不少網友都翻出男方過往緋聞女友，大多都是因戲生情，引來不少網友指「濫情」：「合作一個愛一個真爛」、「真入戲了，拍一部戀愛一部」、「沒一段敢承認的」等。

點擊下圖睇楊洋緋聞女友與戀情過程：

+ 1

出生於1999年的王楚然樣貌甜美精緻，擁有172cm高䠷身材，是上海戲劇學院科班出身演員，在古裝劇《燕雲台》中通過「玉簫」一角嶄露頭角，去年與許凱、吳謹言合作劇集《尚食》，在劇中飾演亦正亦邪的「蘇月華」，逐漸為大眾熟知。

點擊睇王楚然更多靚相：