羽毛球女神林芷煖將代表澳洲出賽　突被取消港隊資格：沒有被尊重

港產羽毛球女神林芷煖早前參與《One Day 約會實況》節目拍攝而備受討論，十分多網民都大讚她樣貌甜美而且身材出眾，但其實外表之下是滿載着苦與汗。現年26歲的林芷煖曾贏得2018亞殘運女子羽毛球SU5單打銅牌，外表上雖看不出有身體殘障，但其實她在10歲時曾患上骨癌，經歷過28次化療和手術才成功對抗癌魔而康復，但左手則需換上金屬骨，更一度無法舉手和拍掌。



殘障羽毛球手林芷煖 同Marco@ P1X3L「拍拖」。（《One Day 約會實況》截圖）

林芷煖日前（11/05）在IG表示，自己即將於下周將代表澳洲出戰巴林的殘疾羽毛球賽事。她在文中分享心聲，透露多年自己都在努力訓練，但因為2019年爭取東京殘奧資格時受傷，而令膝蓋韌帶斷裂，康復後靈活性也不如前，中途她仍不放棄訓練，而令小腿及腳腕陸續受傷。可惜最後就被取消港隊資格，她寫道：「我不怕辛苦，也不怕痛。偏偏在我最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了。對於這個決定，我當然很失望，也感覺幾年的努力並沒有被尊重。」言語中她表達了失望，寫道：「我們付出的汗水，並沒有比健全運動員少，傷殘運動員也應該得到平等的待遇。」

殘障羽毛球手林芷煖發文表示會代表澳洲出賽。（IG@oo_lth）

帖文得到不少網民支持，其中鄺潔楹就留言打氣：「Keep on hustling girl」，另一位港隊成員楊文蔚就留言：「悉尼見」，也有網民說：「加油！超級respect，香港地做運動員真係唔容易」。

網民好like林芷煖。（IG@oo_lth）